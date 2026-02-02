Val de aer siberian în România: ANM a dat alertă de ger năprasnic, vânt și ninsori viscolite în mai multe regiuni. Bucureștiul, înzăpezit

Avertismentul meteorologilor s-a adeverit: a nins zdravăn în București duminică seară, 1 februarie, și s-a depus un strat de zăpadă de câțiva centimetri. ANM arată că, în următoarele zile, vremea în Capitală va fi extrem de rece și precipitațile vor continua.

Senzația de frig va fi accentuată de vântul care va sufla cu putere.

Cum va fi vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză de specialitate pentru București.

Specialiștii estimează că inclusiv luni, 2 februarie, și marți vremea va continua să se răcească. Cerul va avea înnorări în prima parte a intervalului, când trecător va mai ninge slab (1 – 2 cm), apoi va deveni variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări dimineața (viteze de 35 – 40 km/h)

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -3 grade, iar cea minimă între -10 și -8 grade.

Potrivit sursei citate, de marți dimineața până miercuri, la ora 10:00, vremea va continua să fie rece, cerul variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între -1 grad și zero grade, în timp ce minima va oscila între -8 și -6 grade.

Bucureștiul este până miercuri, 4 februarie, sub alertă de vreme deosebit de rece, cu ger în timpul nopților și al dimineților, intensificări ale vântului și ninsoare viscolită. De altfel, pentru marți și miercuri este în vigoare un Cod galben de intensificări ale vântului, temperaturi deosebit de scăzute și ger.

Temperaturi de -20 de grade în țară

Mai multe regiuni din țară se află sub atenționare de Cod galben de ger, intensificări ale vântului și ninsori viscolite, valabilă până marți dimineața.

Potrivit meteorologilor, de luni dimineața până marți, la ora 10:00, o atenționare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger vizează județe din Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei.

În aceste zone temperaturile vor fi deosebit de scăzute (în medie, cu 7 – 9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei.

Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade.

