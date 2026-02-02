VIDEO. Momentul în care apare o undă de lumină misterioasă pe cerul Noii Zeelande. Care sunt teoriile

Pe 30 ianuarie 2026, o undă luminoasă a fost fotografiată deasupra Wellington, capitala Noii Zeelande.

În imagine se poate vedea cum lumina emisă de obiect se reflectă în apă.

Filmarea momentului a fost realizată de o cameră video din Heretaunga Boating Club.

Potrivit BBC , reporterii sugerează că ar fi un meteor sau un deșeu spațial care s-a aprins la intrarea în atmosferă. Unii internauți au speculat că ar putea fi o bucată dintr-o rachetă chinezească testată.