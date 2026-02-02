VIDEO. Momentul în care apare o undă de lumină misterioasă pe cerul Noii Zeelande. Care sunt teoriile

SCANDALOS O fotografie cu un lord englez în chiloți face vâlvă pe internet. A primit 75.000 de dolari de la Epstein
06:00
Pe 30 ianuarie 2026, o undă luminoasă a fost fotografiată deasupra Wellington, capitala Noii Zeelande.
În imagine se poate vedea cum lumina emisă de obiect se reflectă în apă.
Filmarea momentului a fost realizată de o cameră video din Heretaunga Boating Club.
Potrivit BBC , reporterii sugerează că ar fi un meteor sau un deșeu spațial care s-a aprins la intrarea în atmosferă. Unii internauți au speculat că ar putea fi o bucată dintr-o rachetă chinezească testată.