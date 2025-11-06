Procurorii Parchetului General și polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au descins joi dimineață la sediile mai multor firme din grupul Tinmar, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea. Companiile sunt suspectate că ar fi tranzacționat energie între ele pentru a crește artificial prețurile și a deconta sume uriașe de la stat prin schema de plafonare-compensare.

Procurorii din cadrul Parchetului General și polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice (IGPR) desfășoară percheziții la această oră la patru firme din grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari traderi de energie din România, potrivit unor surse judiciare.

Descinderile vizează companiile Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall, precum și locuințele administratorilor acestor societăți. Potrivit anchetatorilor, acuzațiile sunt de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.

Potrivit surselor G4Media, firmele din cadrul grupului ar fi tranzacționat energie între ele, la prețuri majorate artificial, pentru a putea deconta sume mai mari de la stat în cadrul schemei de plafonare-compensare, destinată sprijinirii consumatorilor în contextul crizei energetice.

Aceleași surse apropiate anchetei afirmă că aceste tranzacții interne ar fi avut rolul de a simula costuri ridicate, crescând artificial valoarea energiei vândute. Ulterior, diferențele de preț ar fi fost decontate de la bugetul de stat, prin mecanismele de compensare instituite de guvern.

Cine este Augustin Oancea

Grupul Tinmar este controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, unul dintre cei mai influenți „băieți deștepți” din piața de energie. În clasamentul Forbes 500 din 2024, Oancea ocupa locul 21, cu o avere estimată la 1,6 miliarde de lei (peste 310 milioane de euro).

În februarie 2024, ANRE a aplicat o amendă record de peste 200 de milioane de euro pentru patru traderi de energie care au obținut profituri uriașe în timpul crizei energetice, printre aceștia s-a aflat și grupul Tinmar. Furnizorii au contestat în instanță decizia autorității.

De-a lungul ultimilor ani, firmele din grupul Tinmar au fost abonate la contracte „grase” cu instituțiile statului.

În aprilie 2025, compania Eye Mall, parte din grup, a câștigat un contract de aproape 13 milioane de euro pentru furnizarea energiei electrice necesare iluminatului public din București, pentru o perioadă de un an.

În 2023, Tinmar Energy a obținut un acord-cadru de peste 4 milioane de euro pentru furnizarea de energie către Ministerul Finanțelor și un altul, în valoare de 1,8 milioane de euro, cu ANAF.

În decembrie 2024, compania și-a adjudecat un contract de 7 milioane de euro cu STB, iar în aprilie 2024 a semnat un acord de 44 milioane de euro cu Agenția de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) pentru alimentarea locurilor de consum din rețeaua instituției.

Tot în 2024, Tinmar Energy a obținut contracte majore cu Societatea Națională de Radiocomunicații, în valoare de 10 milioane de euro, și cu Metrorex, pentru 24 de milioane de euro, ambele pentru furnizarea de energie electrică pe o durată de un an.

