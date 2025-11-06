Prima pagină » Actualitate » Percheziții la Tinmar Energy, suspectată că a umflat prețul ENERGIEI pentru a încasa bani de la stat din schema de plafonare – SURSE

Percheziții la Tinmar Energy, suspectată că a umflat prețul ENERGIEI pentru a încasa bani de la stat din schema de plafonare – SURSE

Mihai Tănase
06 nov. 2025, 08:10, Actualitate
Percheziții la Tinmar Energy, suspectată că a umflat prețul ENERGIEI pentru a încasa bani de la stat din schema de plafonare - SURSE
Augustin Oancea - Tinmar Energy

Procurorii Parchetului General și polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice au descins joi dimineață la sediile mai multor firme din grupul Tinmar, controlat de omul de afaceri Augustin Oancea. Companiile sunt suspectate că ar fi tranzacționat energie între ele pentru a crește artificial prețurile și a deconta sume uriașe de la stat prin schema de plafonare-compensare.

Procurorii din cadrul Parchetului General și polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice (IGPR) desfășoară percheziții la această oră la patru firme din grupul Tinmar, unul dintre cei mai mari traderi de energie din România, potrivit unor surse judiciare.

Descinderile vizează companiile Tinmar Energy, Lord Energy, Solprim și Eye Mall, precum și locuințele administratorilor acestor societăți. Potrivit anchetatorilor, acuzațiile sunt de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani.

Potrivit surselor G4Media, firmele din cadrul grupului ar fi tranzacționat energie între ele, la prețuri majorate artificial, pentru a putea deconta sume mai mari de la stat în cadrul schemei de plafonare-compensare, destinată sprijinirii consumatorilor în contextul crizei energetice.

Aceleași surse apropiate anchetei afirmă că aceste tranzacții interne ar fi avut rolul de a simula costuri ridicate, crescând artificial valoarea energiei vândute. Ulterior, diferențele de preț ar fi fost decontate de la bugetul de stat, prin mecanismele de compensare instituite de guvern.

Cine este Augustin Oancea

Grupul Tinmar este controlat de omul de afaceri Augustin Oancea, unul dintre cei mai influenți „băieți deștepți” din piața de energie. În clasamentul Forbes 500 din 2024, Oancea ocupa locul 21, cu o avere estimată la 1,6 miliarde de lei (peste 310 milioane de euro).

În februarie 2024, ANRE a aplicat o amendă record de peste 200 de milioane de euro pentru patru traderi de energie care au obținut profituri uriașe în timpul crizei energetice, printre aceștia s-a aflat și grupul Tinmar. Furnizorii au contestat în instanță decizia autorității.

De-a lungul ultimilor ani, firmele din grupul Tinmar au fost abonate la contracte „grase” cu instituțiile statului.

În aprilie 2025, compania Eye Mall, parte din grup, a câștigat un contract de aproape 13 milioane de euro pentru furnizarea energiei electrice necesare iluminatului public din București, pentru o perioadă de un an.

În 2023, Tinmar Energy a obținut un acord-cadru de peste 4 milioane de euro pentru furnizarea de energie către Ministerul Finanțelor și un altul, în valoare de 1,8 milioane de euro, cu ANAF.

În decembrie 2024, compania și-a adjudecat un contract de 7 milioane de euro cu STB, iar în aprilie 2024 a semnat un acord de 44 milioane de euro cu Agenția de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) pentru alimentarea locurilor de consum din rețeaua instituției.

Tot în 2024, Tinmar Energy a obținut contracte majore cu Societatea Națională de Radiocomunicații, în valoare de 10 milioane de euro, și cu Metrorex, pentru 24 de milioane de euro, ambele pentru furnizarea de energie electrică pe o durată de un an.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

VIDEO: EXCLUSIV | Cui plătim creșterile uriașe de costuri la energie. Patronul TINMAR, 150 milioane profit în primele luni din 2022, are proprietăți imperiale în Emiratele Arabe și Spania

OFICIAL | Patru traderi din energie au primit amenzi – record de aproape 540 de milioane de lei pentru manipularea pieței. Descoperirile ANRE

Citește și

ULTIMA ORĂ O nouă GAFĂ a lui Nicușor Dan. La Forumul NATO, de față cu Mark Rutte, președintele României a încurcat pupitrul de unde trebuia să își țină discursul
08:49
O nouă GAFĂ a lui Nicușor Dan. La Forumul NATO, de față cu Mark Rutte, președintele României a încurcat pupitrul de unde trebuia să își țină discursul
VIDEO Operațiunea „JUPITER 4”. Descinderi în forță ale Poliției Române la peste 300 de adrese într-un dosar de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani
08:43
Operațiunea „JUPITER 4”. Descinderi în forță ale Poliției Române la peste 300 de adrese într-un dosar de corupție, evaziune fiscală și spălare de bani
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.351. Teroarea se mută în Rusia: atac masiv cu drone în regiunea Volgograd
08:39
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.351. Teroarea se mută în Rusia: atac masiv cu drone în regiunea Volgograd
LIVE VIDEO Nicușor Dan, în fața reprezentanților NATO: „Reînarmarea este deosebit de relevantă. Nu este o alegere este o necesitate”
08:35
Nicușor Dan, în fața reprezentanților NATO: „Reînarmarea este deosebit de relevantă. Nu este o alegere este o necesitate”
ULTIMA ORĂ Oana Țoiu și Mircea Geoană participă la NATO Industry Forum, eveniment sub patronajul Statului Major Internațional al NATO
08:32
Oana Țoiu și Mircea Geoană participă la NATO Industry Forum, eveniment sub patronajul Statului Major Internațional al NATO
Mediafax
Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București
Digi24
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
Cancan.ro
Oana Roman, vizată de Poliție! Acuzații serioase la adresa vedetei
Prosport.ro
FOTO. Noul „power couple” din lumea bogaților. Arată spectaculos
Adevarul
Cum s-au infiltrat rușii în Pokrovsk și au preluat controlul din interior: „Nu mai știm cine e civil și cine e inamic”
Mediafax
Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe astăzi. Buget total de 200 de milioane de lei
Click
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
Digi24
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care s-ar fi lăudat că încearcă să îl scoată din țară
Cancan.ro
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, replică ACIDĂ pentru cei care au criticat-o că s-a îngrășat: „Știu foarte bine cum arăt”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
E legal să parchezi pe locul închiriat de altcineva, dacă e ziua? Explicația juridică și normele de aplicare
Descopera.ro
Cum faci paste PERFECTE: Trucul simplu confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă agață o superbă domnișoară și o duce în dormitor. Deodată se aude o bătaie puternică la uşă....
Descopera.ro
Câți pași trebuie să facem pe zi pentru a încetini declinul Alzheimer?
METEO Vești bune de la ANM. Vremea se încălzește în weekend, la București, însă astăzi și mâine temperaturile rămân scăzute
08:31
Vești bune de la ANM. Vremea se încălzește în weekend, la București, însă astăzi și mâine temperaturile rămân scăzute
SPORT Gigi Becali, amenințat: „Vreau să-i iau totul! Să se desființeze FCSB!”
08:08
Gigi Becali, amenințat: „Vreau să-i iau totul! Să se desființeze FCSB!”
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Omul de rând a fost abandonat în ROMÂNIA”
08:00
Gigi Nețoiu: „Omul de rând a fost abandonat în ROMÂNIA”
Democrația a MURIT în interiorul partidelor. Suveraniști sau liberali, progresiști sau social-democrați, toți au ceva în comun: candidatul-unic. Cum ne-am întors la „unanimitate”, după 35 de ani de libertate
08:00
Democrația a MURIT în interiorul partidelor. Suveraniști sau liberali, progresiști sau social-democrați, toți au ceva în comun: candidatul-unic. Cum ne-am întors la „unanimitate”, după 35 de ani de libertate
ACTUALITATE Gigi Nețoiu: „Lipsa locurilor de muncă îi face pe tineri să PLECE din satele în care s-au născut”
07:39
Gigi Nețoiu: „Lipsa locurilor de muncă îi face pe tineri să PLECE din satele în care s-au născut”