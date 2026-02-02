O fotografie cu un lord englez în chiloți face vâlvă pe internet. A primit 75.000 de dolari de la Epstein

Peter Mandelson, care avea titlul de lord, membru al Parlamentului britanic și fost diplomat, a demisionat din Partidul Laburist după ce au apărut noi informații despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

Potrivit BBC , Jeffrey Epstein ar fi efectuat plăți de 75.000 de dolari care au ajuns în conturile Lordului Mandelson între anii 2003 și 2004. Plățile au fost efectuate în trei tranșe, de câte 25.000 de dolari fiecare.

O fotografie cu el îmbrăcat într-un tricou și în chiloți, alături de o doamnă îmbrăcată doar într-un halat, a fost publicată în dosarele Epstein publicate de Departamentul Justiției din SUA.

