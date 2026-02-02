Prima pagină » Știri externe » O fotografie cu un lord englez în chiloți face vâlvă pe internet. A primit 75.000 de dolari de la Epstein

O fotografie cu un lord englez în chiloți face vâlvă pe internet. A primit 75.000 de dolari de la Epstein

02 feb. 2026, 06:00, Știri externe
O fotografie cu un lord englez în chiloți face vâlvă pe internet. A primit 75.000 de dolari de la Epstein

Peter Mandelson, care avea titlul de lord, membru al Parlamentului britanic și fost diplomat, a demisionat din Partidul Laburist după ce au apărut noi informații despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

Potrivit BBC , Jeffrey Epstein ar fi efectuat plăți de 75.000 de dolari care au ajuns în conturile Lordului Mandelson între anii 2003 și 2004. Plățile au fost efectuate în trei tranșe, de câte 25.000 de dolari fiecare.

O fotografie cu el îmbrăcat într-un tricou și în chiloți, alături de o doamnă îmbrăcată doar într-un halat, a fost publicată în dosarele Epstein publicate de Departamentul Justiției din SUA.

Autorul recomandă: Regele Charles i-a RETRAS titlul Prințului Andrew, care va trebui să părăsească și reședința regală

Recomandarea video

Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Digi24
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
Cancan.ro
Cătălin Măruță, prezentatorul matinalului de la Realitatea TV. Povestea unei oferte acceptate + mirajul Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Nota de plată după 10 ani de Brexit: Cum au „înghețat” investitorii economia Marii Britanii
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Click
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Digi24
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
Cancan.ro
Cum l-a ucis, de fapt, pe băiatul de 15 ani. Călăul lui Mario a spus adevărul
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Ce se întâmplă cu salariile în acest an?
ECONOMIE Ce înseamnă creșterea economică. Cum se măsoară, de ce contează și ce impact are asupra oamenilor
06:00
Ce înseamnă creșterea economică. Cum se măsoară, de ce contează și ce impact are asupra oamenilor
ISTORIE Cine a fost George Pomuț, românul care a adus Alaska sub steagul american. Care este legătura lui Pomuț cu Groenlanda
05:00
Cine a fost George Pomuț, românul care a adus Alaska sub steagul american. Care este legătura lui Pomuț cu Groenlanda
EXCLUSIV Fane Spoitoru și bătaia despre care nimeni nu a avut curaj să vorbească. „A căzut urât. Mi-a părut rău că am dat în el”
05:00
Fane Spoitoru și bătaia despre care nimeni nu a avut curaj să vorbească. „A căzut urât. Mi-a părut rău că am dat în el”
METEO Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor Accuweather
00:00
Orașele din România în care ninge până pe 1 mai, potrivit meteorologilor Accuweather
METEO Ninge abundent în capitală. Bulevardele și străzile sunt acoperite de un strat consistent de zăpadă. Ce se va întâmpla în orele următoare
23:01
Ninge abundent în capitală. Bulevardele și străzile sunt acoperite de un strat consistent de zăpadă. Ce se va întâmpla în orele următoare
OPINIE Experimentul lui Patrick Andre de Hillerin: „Am vrut să mai verific dacă Temu ocolește sau nu taxa Temu impusă de cuplu econo-comic Bolojan-Guda”
22:34
Experimentul lui Patrick Andre de Hillerin: „Am vrut să mai verific dacă Temu ocolește sau nu taxa Temu impusă de cuplu econo-comic Bolojan-Guda”

Cele mai noi

Trimite acest link pe