Motivul pentru care casele din Japonia nu au burlane pentru drenarea apei de ploaie. De ce nu se folosesc aici, de fapt

V-ați întrebat vreodată de ce nu se găsesc burlane pe casele din Japonia care să fie folosite pentru drenarea apei de ploaie? În general, un astfel de sistem nu este utilizat precum în alte zone ale globului. În schimb, este înlocuit cu un altfel de sistem la fel de util care să ajute la îndepărtarea apei de pe acoperișuri.

Pentru a proteja fundațiilor, a preveni o eventuală inundație, precum și pentru a forma zone cu noroi și zone în care să se erodeze solul, este importantă instalarea unui sistem de burlane la casă. Totuși, astfel de burlane nu sunt utilizate oriunde în lume, sistemul fiind înlocuit cu altul la fel de eficient, susțin specialiștii. De exemplu, în Japonia, un astfel de sistem poartă denumirea de „kusari doi”, notează MEDIAFAX.

În Japonia se folosește un sistem diferit de drenare a apei pluviale

Țevile și jgheaburile sunt nelipsite în multe țări, fiind folosite pentru a drena apa de ploaie care se acumulează în zona acoperișurilor. Astfel de sisteme de drenare, însă, pot fi obstrucționate de frunze, precum și de murdărie și alte reziduuri. În acest sens, poate crește riscul de daune sau revărsări.

Însă, ce reprezintă „kusari doi”? Este o metodă folosită de japonezi pentru a îndepărta apa de ploaie de pe acoperișurile caselor și care aduce și o valoare estetică clădirii. Sunt, de fapt, lanțuri de ploaie montate de la streașină, reprezentând o soluție clasică pentru colectarea apei pluviale. Este un sistem care se folosește de secole în Japonia.

La capătul lanțurilor se află recipiente în care este stocată apa de ploaie. Altfel, astfel de lanțuri de ploaie au devenit populare și în alte zone ale globului, precum Statele Unite ale Americii. În anumite situații, sunt utilizate ca jgheaburi ornamentale care înlocuiesc sistemele tradiționale de evacuare a apei. Această alternativă este ecologică, având în vedere că apa stocată va avea altă întrebuințare (udarea grădinii, de pildă).

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ