Prima pagină » Actualitate » Motivul pentru care casele din Japonia nu au burlane pentru drenarea apei de ploaie. De ce nu se folosesc aici, de fapt

Motivul pentru care casele din Japonia nu au burlane pentru drenarea apei de ploaie. De ce nu se folosesc aici, de fapt

02 feb. 2026, 07:35, Actualitate
Motivul pentru care casele din Japonia nu au burlane pentru drenarea apei de ploaie. De ce nu se folosesc aici, de fapt
Motivul pentru care casele din Japonia nu au burlane pentru drenarea apei de ploaie

V-ați întrebat vreodată de ce nu se găsesc burlane pe casele din Japonia care să fie folosite pentru drenarea apei de ploaie? În general, un astfel de sistem nu este utilizat precum în alte zone ale globului. În schimb, este înlocuit cu un altfel de sistem la fel de util care să ajute la îndepărtarea apei de pe acoperișuri.

Pentru a proteja fundațiilor, a preveni o eventuală inundație, precum și pentru a forma zone cu noroi și zone în care să se erodeze solul, este importantă instalarea unui sistem de burlane la casă. Totuși, astfel de burlane nu sunt utilizate oriunde în lume, sistemul fiind înlocuit cu altul la fel de eficient, susțin specialiștii. De exemplu, în Japonia, un astfel de sistem poartă denumirea de „kusari doi”, notează MEDIAFAX.

Motivul pentru care casele din Japonia nu au burlane pentru drenarea apei de ploaie. De ce nu se folosesc aici, de fapt

La casele din Japonia se folosește un sistem diferit de drenare a apei de ploaie / foto: Shutterstock

În Japonia se folosește un sistem diferit de drenare a apei pluviale

Țevile și jgheaburile sunt nelipsite în multe țări, fiind folosite pentru a drena apa de ploaie care se acumulează în zona acoperișurilor. Astfel de sisteme de drenare, însă, pot fi obstrucționate de frunze, precum și de murdărie și alte reziduuri. În acest sens, poate crește riscul de daune sau revărsări.

Însă, ce reprezintă „kusari doi”? Este o metodă folosită de japonezi pentru a îndepărta apa de ploaie de pe acoperișurile caselor și care aduce și o valoare estetică clădirii. Sunt, de fapt, lanțuri de ploaie montate de la streașină, reprezentând o soluție clasică pentru colectarea apei pluviale. Este un sistem care se folosește de secole în Japonia.

La capătul lanțurilor se află recipiente în care este stocată apa de ploaie. Altfel, astfel de lanțuri de ploaie au devenit populare și în alte zone ale globului, precum Statele Unite ale Americii. În anumite situații, sunt utilizate ca jgheaburi ornamentale care înlocuiesc sistemele tradiționale de evacuare a apei. Această alternativă este ecologică, având în vedere că apa stocată va avea altă întrebuințare (udarea grădinii, de pildă).

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT Accident grav în Mehedinți. 5 persoane au ajuns la spital, după coliziunea între un microbuz și o autospecială de deszăpezire
09:17
Accident grav în Mehedinți. 5 persoane au ajuns la spital, după coliziunea între un microbuz și o autospecială de deszăpezire
SPORT Gigi Becali a reacționat la pauza meciului FCSB – Csikszereda: l-a dat afară din echipă pe atacantul de 10.000.000 de euro. „Doar nu sunt idiot”
08:57
Gigi Becali a reacționat la pauza meciului FCSB – Csikszereda: l-a dat afară din echipă pe atacantul de 10.000.000 de euro. „Doar nu sunt idiot”
METEO DN 6 a devenit un patinoar, luni dimineață. Peste 280 de autoutilaje de deszăpezire au ieșit pe traseu, pentru a îndepărta zăpada de pe carosabil
08:54
DN 6 a devenit un patinoar, luni dimineață. Peste 280 de autoutilaje de deszăpezire au ieșit pe traseu, pentru a îndepărta zăpada de pe carosabil
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.439. Cel puțin 12 morți într-un atac cu dronă asupra unui autobuz, în regiunea Dnipropetrovsk
08:16
Război în Ucraina, ziua 1.439. Cel puțin 12 morți într-un atac cu dronă asupra unui autobuz, în regiunea Dnipropetrovsk
ULTIMA ORĂ Val de aer siberian în România: ANM a dat alertă de ger năprasnic, vânt și ninsori viscolite în mai multe regiuni. Bucureștiul, înzăpezit
07:43
Val de aer siberian în România: ANM a dat alertă de ger năprasnic, vânt și ninsori viscolite în mai multe regiuni. Bucureștiul, înzăpezit
ACTUALITATE 2 Februarie, calendarul zilei: Shakira împlinește 49 de ani, Gerard Piqué 39. Moare Philip Seymour Hoffman
07:15
2 Februarie, calendarul zilei: Shakira împlinește 49 de ani, Gerard Piqué 39. Moare Philip Seymour Hoffman
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Digi24
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
Cancan.ro
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Click
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Digi24
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
Cancan.ro
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România
Ce se întâmplă doctore
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
WhatsApp a introdus modul „lockdown”. Ce este și cum se activează?
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu, primele declarații după înfățișarea la Tribunal: „Reiterez desecretizarea ședinței CSAT”
09:14
Călin Georgescu, primele declarații după înfățișarea la Tribunal: „Reiterez desecretizarea ședinței CSAT”
RELIGIE Mare sărbătoare cu cruce roșie în Calendarul Ortodox pe 2 februarie 2026. Tradiția Întâmpinării Domnului, prăznuită la 40 de zile de la Crăciun
09:00
Mare sărbătoare cu cruce roșie în Calendarul Ortodox pe 2 februarie 2026. Tradiția Întâmpinării Domnului, prăznuită la 40 de zile de la Crăciun
CONTROVERSĂ Cazul Epstein zguduie România. Personaje din țara noastră apar în documentele desecretizate de americani
08:48
Cazul Epstein zguduie România. Personaje din țara noastră apar în documentele desecretizate de americani
SĂNĂTATE Somnul deficitar crește puternic riscul de infarct și AVC. Ce pot face „păsările de noapte” pentru a-și proteja inima
08:34
Somnul deficitar crește puternic riscul de infarct și AVC. Ce pot face „păsările de noapte” pentru a-și proteja inima
SHOWBIZ Istorie la Premiile Grammy. Bad Bunny este primul artist de limbă spaniolă care câștigă trofeul pentru Albumul Anului
08:20
Istorie la Premiile Grammy. Bad Bunny este primul artist de limbă spaniolă care câștigă trofeul pentru Albumul Anului
SCANDALOS O fotografie cu un lord englez în chiloți face vâlvă pe internet. A primit 75.000 de dolari de la Epstein
06:00
O fotografie cu un lord englez în chiloți face vâlvă pe internet. A primit 75.000 de dolari de la Epstein

Cele mai noi

Trimite acest link pe