VIDEO. Turiștii din toată lumea călătoresc în condiții geroase pentru a admira cum a înghețat Cascada Niagara

Cascada Niagara a înghețat parțial din cauza temperaturilor extrem de scăzute și a ninsorilor abundente. Scenele izbitoare de la una dintre cele mai populare destinații turistice din lume au atras mai mulți vizitatori care au călătorit în condiții geroase pentru a asista la spectacolul de la granița dintre SUA și Canada

Potrivit USA Today , vortexul polar a creat un mixt fascinat de gheață, abur și apă curgătoare. Purtătoarea de cuvânt Angela Berti pentru Niagara Falls State Park a declarat că cascada nu este înghețată în totalitate. Apa continuă să se scurgă la temperaturi sub 0 grade Celsius, însă se pot vedea bucăți de gheață la bază.

Purtătoarea de cuvânt a spus că este imposibil ca Niagara să înghețe în totalitate, însă bucățile de gheață dinspre râu alcătuiesc iluzia optică a unei cascade înghețate. Cascada a înghețat aproape în totalitate în anii 1936 și 1938, precum și în 1848.

Sursa Video: Al Jazeera