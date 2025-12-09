Prima pagină » Diverse » După vizita oficială la Washington, Sebastian Burduja transmite mesajul liderilor americani: România contează pentru SUA

Bianca Dogaru
09 dec. 2025, 12:17, Diverse
Fostul ministru al Energiei și președintele PNL, Sebastian Burduja, a prezentat concluziile vizitei oficiale pe care a făcut-o la Washington săptămâna trecută, unde a avut discuții la Casa Albă, Departamentul de Energie, Departamentul de Stat și în Congresul SUA.

Potrivit fostului ministru, toți oficialii americani cu care s-a întâlnit au transmis același mesaj: România rămâne un partener strategic solid, respectat și de încredere al Statelor Unite, iar relația bilaterală nu este afectată „nici de propaganda toxică din Est, nici de tensiuni de moment.”

„America este angajată pe deplin în asigurarea securității României și avem un interes strategic comun pentru energie, tehnologie, lanțuri globale de aprovizionare și metale rare. Asta mi-au spus unii dintre cei mai importanți oameni din America: Mike Johnson – Speaker of the House of Congress (al treilea om în SUA), 12 lideri ai Congresului, 4 consilieri personali ai președintelui de la Casa Albă și alți oficiali de top. Oameni serioși și foarte bine informați. Au spus limpede: “România contează pentru noi,” a transmis Burduja.

Acesta a declarat și faptul că „România înțelege pe deplin importanța securității energetice în regiune și își asumă rolul de lider.”

