Război în Ucraina, ziua 1.437. Rușii înaintează pe front: alte 7 localități din regiunea Harkov au fost evacuate

31 ian. 2026, 11:30, Actualitate
Război în Ucraina, ziua 1.437. Rușii înaintează pe front / Fotografie cu caracter ilustrativ. Sursa: Profimedia

Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 31 ianuarie 2026, în a 1.437-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Autoritățile din Ucraina au ordonat evacuarea familiilor cu copii din alte șapte localități din regiunea Harkov (nord-est), confirmând înaintarea forțelor ruse în acest sector de front, potrivit AFP.

Rușii au capturat orașul Voceansk

„A fost luată decizia de a evacua forțat familiile cu copii din șapte sate”, a anunțat guvernatorul regional Oleg Sinegubov. Potrivit Ukrainska Pravda, este vorba de localitățile Berezniki, Vișniovoie, Gontarevka, Metallovka, Radkovo, Zarecinoie și Șirokoe. Conform unor date, acolo ar mai fi rămas 25 de copii.

Aceste localități se află la sud de orașul Vovceansk, a cărui capturare a avut loc la sfârșitul anului 2025 după lupte crâncene, și la 50 km de orașul Harkov, capitala regiunii cu același nume.

Guvernatorul Sinegubov a cerut familiilor cu minori să părăsească imediat zonele periculoase, subliniind că este vorba de viețile lor. Rutele de evacuare au fost deja stabilite și au fost asigurate locuri de cazare temporare, a indicat el.

În seara zilei de 14 ianuarie, o mașină a poliției a ars complet, în Harkov, în urma unui atac cu drone.

