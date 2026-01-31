Prima pagină » Știri externe » Orientul Mijlociu, pe un butoi de pulbere. Iranul anunță manevre navale cu muniție de război lângă „armada” lui Trump

31 ian. 2026, 11:04, Știri externe
Iranul a anunțat un exercițiu militar naval de două zile, cu muniție de război, programat să înceapă duminică, 1 februarie, în Strâmtoarea Ormuz. Anunțul iranienilor vine pe fondul prezenței unui grup naval de atac al SUA, descris de președintele Donald Trump drept o „armadă”.

Situația din Orientul Mijlociu s-a tensionat semnificativ în ultima perioadă pe fondul sosirii portavionului USS Amraham Lincoln în zonă, al amenințărilor lui Donald Trump că va ataca Iranul, dar și al anunțului Iranului privind exercițiile militare. Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) a mobilizat sute de ambarcațiuni rapide echipate cu rachete în proximitatea grupului de luptă american, arată ISW.

Portavionul american USS Abraham Lincoln

Imaginile din satelit disponibile comercial au arătat, de asemenea, că portavionul de drone „Shahid Bagheri” al Marinei IRGC se află în prezent la șase kilometri de coasta Bandar Abbas, un oraș portuar important situat în Strâmtoarea Ormuz.

Exercițiul militar iranian, un răspuns la „armada” lui Donald Trump

Exercițiul militar cu foc real al Marinei IRGC este un răspuns la sosirea portavionului USS Abraham Lincoln și al navelor de război americane în zonă și este menit, probabil, să descurajeze Statele Unite să atace Iranul.

Iranul ar putea răspunde la o potențială acțiune militară a SUA prin amenințarea activelor navale americane din zonă și obstrucționarea transportului maritim internațional în Strâmtoarea Ormuz. Această strâmtoare este cel mai critic punct de tranzit maritim pentru energie din lume și are o importanță uriașă pentru economia globală. Aproximativ 25% – 30% din tot petrolul transportat pe mare la nivel global tranzitează această strâmtoare. Mai mult, regiunea gestionează aproape 20% din transporturile globale de containere.


„Războiul de 12 zile” cu Israel a întărit armata Iranului

Un oficial militar iranian a declarat că războiul cu Israelul de anul trecut a întărit capacitățile defensive ale țării și a pregătit Iranul mai bine pentru viitoarele atacuri, potrivit presei de stat. Vorbind la o ceremonie militară, Amir Hatami, comandantul șef al armatei iraniene, a declarat că conflictul le-a permis forțelor iraniene să își identifice propriile puncte forte și puncte slabe, precum și pe cele ale adversarilor lor.

Țările din Orientul Mijlociu fac demersuri diplomatice pentru a împiedica un conflict între SUA și Iran

Există o diferență uriașă între poziția celor două părți în ceea ce privește orice potențiale negocieri. Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, care s-a întâlnit vineri în Turcia și președintele și ministrul de externe turc, a declarat că, în prezent, nu există angajamente diplomatice oficiale și negocieri cu Statele Unite. Motivul, a spus el, este acela că nu există nicio bază pentru asta. Dacă negocierile vor începe, acestea trebuie să fie corecte și juste și nu trebuie să existe condiții prealabile și amenințări, adăugând că, sub umbra armelor, orice negocieri sunt imposibile.

Cu toate acestea, în ciuda faptului că nu au avut loc negocieri directe între cele două părți, țările din regiune sunt puternic implicate într-un proces care încearcă să prevină un astfel de război. Există eforturi depuse și de Turcia, Qatar și alte țări, deoarece acestea sunt foarte îngrijorate că până și un atac limitat al SUA ar putea declanșa un război regional, arată Al Jazeera.

