Ce a făcut Florin Tănase pentru a putea evolua cât mai repede la FCSB. „A luat taxiul de la Belgrad”

31 ian. 2026, 11:20, Sport
Florin Tănase nu a jucat în ultimele trei meciuri ale roș-albaștrilor fiind accidentat. Dar, „decarul” FCSB a fost la Marijana Kovacevic din Belgrad, și-a revenit și poate evolua duminică în partida cu Csikszereda, de la ora 20:00, din etapa 24 a Superligii.

Tănase e om de bază la FCSB, având în acest sezon 35 de meciuri, 11 goluri și 4 assist-uri.

„Se întâmplă bine cu Florin Tănase. Ca să înțelegeți cât de mult își dorește să joace și să ajute echipa asta, cât de mult iubește fotbalul. Când a auzit că accidentarea lui este ‘de Marijana’, în disperare, a zis ‘Plec acum’. I-am spus ‘E sâmbătă, pleci duminică’. Nu, a plecat la Belgrad, el acum două zile (n.r. miercuri, 28 ianuarie) a făcut ultima ședință, a făcut ecografia. Cu o zi înainte vorbeam și îmi spunea ‘Dacă nu va trebui să mai fac o ședință după ecografie, dacă mușchiul e curat, eu vin mâine seară’. L-am întrebat ‘Cum să vii mâine seară? Nu ai cu ce să vii’ Mi-a spus că ia o mașină și merge până la Timișoara, pentru că era o cursă de la Timișoara spre București. Și asta a făcut. A luat taxi de la Belgrad, a plecat cu taxiul la Timișoara, de acolo s-a urcat în avion și a venit la București”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

„Ieri (n.r. joi) s-a antrenat în bază, a fost foarte bine, cred că o să-l vedem din primul minut cu Csikszereda duminică. Asta spune multe despre Florin Tănase în general, pentru că foarte mulți au rămas cu senzația că Florin Tănase, cum se spunea înainte, era cutuma asta stupidă, că simulează, că e primadonna. Nu. Florin Tănase chiar e un luptător, e un jucător de care aveam foarte mare nevoie”, a mai anunțat oficialul FCSB.

