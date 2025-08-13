Ministerul Energiei, prima reacție după perchezițiile DNA: „Instituția cooperează deplin cu autoritățile judiciare”

Reprezentanții Ministerului Energiei au transmis un comunicat de presă după ce, marți dimineață, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat percheziții la sediul instituției, dar și la locuința directorului Ionel Georgescu, fost șef al Direcției Generale Anticorupție, suspectat că ar fi aranjat examene pentru funcții publice.
Totodată, în același comunicat s-a mai transmis că instituția a luat act, cu „deplină responsabilitate”, de această situație.
Potrivit declarației sale de avere, Georgescu a încasat anul trecut aproape 230.000 de lei pensie de polițist, peste 85.000 de lei ca director în minister și aproximativ 400.000 de lei din funcții și consilii de administrație ale unor companii de stat.
Procurorii urmează să îl audieze pe Ionel Georgescu. Până la această oră, acesta nu a comentat public acuzațiile.
