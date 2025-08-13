Ministerul Energiei, prima reacție după perchezițiile DNA: „Instituția cooperează deplin cu autoritățile judiciare”

Reprezentanții Ministerului Energiei au transmis un comunicat de presă după ce, marți dimineață, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat percheziții la sediul instituției, dar și la locuința directorului Ionel Georgescu, fost șef al Direcției Generale Anticorupție, suspectat că ar fi aranjat examene pentru funcții publice.

Surse judiciare susțin că ancheta DNA vizează posibila implicare a lui Georgescu în aranjarea unor examene pentru ocuparea unor funcții publice.

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, a declarat că, deși autosuspendat o perioadă, acesta „mai trecea prin minister” și își menținea legăturile cu foștii colegi. (mai multe informații AICI )

„Ministerul Energiei a permis accesul la toate informațiile necesare”

Prin intermediul unui comunicat de presă, Ministerul Energiei a transmis că insituția cooperează cu autoritățile judiciare, „prompt și eficient”.

„Cercetările vizează activități desfășurate în perioada 2021-2022. Instituția cooperează deplin cu autoritățile judiciare în exercitarea atribuțiilor lor legale, în mod transparent, eficient și prompt. Ministerul Energiei a permis accesul la toate informațiile necesare, conform legilor și procedurilor în vigoare”, au precizat reprezentanții Ministerului Energiei.

Totodată, în același comunicat s-a mai transmis că instituția a luat act, cu „deplină responsabilitate”, de această situație. Potrivit declarației sale de avere, Georgescu a încasat anul trecut aproape 230.000 de lei pensie de polițist, peste 85.000 de lei ca director în minister și aproximativ 400.000 de lei din funcții și consilii de administrație ale unor companii de stat. Procurorii urmează să îl audieze pe Ionel Georgescu. Până la această oră, acesta nu a comentat public acuzațiile.

