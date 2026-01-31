Cea mai neagră zi pentru argint din 1980. De ce s-au prăbușit aurul și argintul. Dolarul se întărește, investitorii închid poziții rapid

Prețurile aurului și argintului au înregistrat scăderi uriașe și abrupte, asta după ce nominalizarea lui Kevin Warsh pentru funcția de viitor președinte al băncii centrale americane a calmat temerile legate de independența instituției și a împins dolarul puternic în sus.

Astfel, pe piața spot, argintul a coborât cu 28%, la 83,45 dolari/uncie, aproape de minimele zilei. Contractele futures pe argint s-au prăbușit cu 31,4%, închizând la 78,53 dolari, acesta fiind cel mai slab rezultat zilnic din martie 1980. Aurul spot a pierdut aproximativ 9%, până la 4.895,22 dolari/uncie, iar aurul futures a scăzut cu 11,4%, la 4.745,10 dolari.

Acestă scădere a fost declanșată inițial de relatări privind nominalizarea, după care s-a accelerat în a doua parte a sesiunii americane, pe fondul marcărilor de profit și al unei mișcări puternice de „deleveraging” în rândul traderilor pe termen scurt. Totodată, dolarul s-a apreciat, ceea ce face metalele mai scumpe pentru cumpărătorii din afara SUA și pune presiune pe cotații într-un context în care o parte din piață paria că metalele ar putea „înlocui” dolarul ca activ de rezervă.

De precizat este că, indicele dolarului era în creștere cu circa 0,8%.

„Asta devine nebunesc”, a spus Matt Maley, strateg de acțiuni la Miller Tabak. Conform spuselor lui, o bună parte din mișcare pare a fi „vânzare forțată”: argintul devenise unul dintre cele mai „fierbinți” active pentru day-traderi, iar levierul acumulat în poziții a declanșat apeluri în marjă odată cu această scădere bruscă.

În ultimele săptămâni, National Economic Council îl indicase pe Kevin Hassett ca favorit ca să îl înlocuiască pe Jerome Powell, dar Warsh a urcat rapid în frunte în piețele de predicție în ultimele zile.

Într-o notă publicată vineri dimineață, Evercore ISI, prin vicepreședintele său Krishna Guha, a declarat că piața „tranzacționează Warsh ca fiind hawkish” (mai înclinat spre înăsprire monetară). Nota mai argumenta și că alegerea ar putea stabiliza dolarul și ar reduce riscul unor episoade prelungite de slăbiciune a monedei americane, „lovind” indirect tranzacțiile de tip „debasement” (pariu pe erodarea valorii dolarului) — un motiv pentru care aurul și argintul au căzut puternic.

Cu toate acestea, Guha avertiza împotriva „supra-tranzacționării” acestei teme, indicând și riscul unei mișcări de tip „whipsaw” (întoarcere rapidă): în viziunea sa, Warsh ar fi mai degrabă pragmatic, nu un „hawk” ideologic.

J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management a descris, prin strategul FX Claudio Wewel, o „furtună perfectă” care a împins metalele în sus: tensiuni geopolitice accentuate, chiar și capturarea președintelui Nicolás Maduro, pe fondul crizei cu Venezuela, și amenințări ale Washingtonului privind utilizarea forței în Groelanda și Iran.

El a mai adăugat că, în ultimele zile, piețele metalelor au fost influențate masiv și de speculațiile în ce privește cine va conduce banca centrală: investitorii au „prețuit” riscul unei opțiuni mai dovish (mai relaxată), care ar fi susținut aurul și argintul — însă, „în ultimele 24 de ore, fluxul de știri s-a schimbat”.

De precizat este că, aurul și argintul au avut în 2025 raliuri record, cu creșteri de 66% și 135% pe parcursul anului, iar poziționarea aglomerată a amplificat mișcarea de vineri. În această ecuație au intrat și instrumentele tranzacționate la bursă:

Coeur Mining a scăzut cu 17%.

Fondul ProShares Ultra Silver era în picaj cu peste 62%.

ETF-ul iShares Silver Trust a pierdut 31%

