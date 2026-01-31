Prima pagină » Actualitate » Cea mai neagră zi pentru argint din 1980. De ce s-au prăbușit aurul și argintul. Dolarul se întărește, investitorii închid poziții rapid

Cea mai neagră zi pentru argint din 1980. De ce s-au prăbușit aurul și argintul. Dolarul se întărește, investitorii închid poziții rapid

31 ian. 2026, 10:54, Actualitate
Cea mai neagră zi pentru argint din 1980. De ce s-au prăbușit aurul și argintul. Dolarul se întărește, investitorii închid poziții rapid
sursa foto: Envato

Prețurile aurului și argintului au înregistrat scăderi uriașe și abrupte, asta după ce nominalizarea lui Kevin Warsh pentru funcția de viitor președinte al băncii centrale americane a calmat temerile legate de independența instituției și a împins dolarul puternic în sus.

Astfel, pe piața spot, argintul a coborât cu 28%, la 83,45 dolari/uncie, aproape de minimele zilei. Contractele futures pe argint s-au prăbușit cu 31,4%, închizând la 78,53 dolari, acesta fiind cel mai slab rezultat zilnic din martie 1980. Aurul spot a pierdut aproximativ 9%, până la 4.895,22 dolari/uncie, iar aurul futures a scăzut cu 11,4%, la 4.745,10 dolari.

Acestă scădere a fost declanșată inițial de relatări privind nominalizarea, după care s-a accelerat în a doua parte a sesiunii americane, pe fondul marcărilor de profit și al unei mișcări puternice de „deleveraging” în rândul traderilor pe termen scurt. Totodată, dolarul s-a apreciat, ceea ce face metalele mai scumpe pentru cumpărătorii din afara SUA și pune presiune pe cotații într-un context în care o parte din piață paria că metalele ar putea „înlocui” dolarul ca activ de rezervă.

De precizat este că, indicele dolarului era în creștere cu circa 0,8%.

„Asta devine nebunesc”, a spus Matt Maley, strateg de acțiuni la Miller Tabak. Conform spuselor lui, o bună parte din mișcare pare a fi „vânzare forțată”: argintul devenise unul dintre cele mai „fierbinți” active pentru day-traderi, iar levierul acumulat în poziții a declanșat apeluri în marjă odată cu această scădere bruscă.

În ultimele săptămâni, National Economic Council îl indicase pe Kevin Hassett ca favorit ca să îl înlocuiască pe Jerome Powell, dar Warsh a urcat rapid în frunte în piețele de predicție în ultimele zile.

Într-o notă publicată vineri dimineață, Evercore ISI, prin vicepreședintele său Krishna Guha, a declarat că piața „tranzacționează Warsh ca fiind hawkish” (mai înclinat spre înăsprire monetară). Nota mai argumenta și că alegerea ar putea stabiliza dolarul și ar reduce riscul unor episoade prelungite de slăbiciune a monedei americane, „lovind” indirect tranzacțiile de tip „debasement” (pariu pe erodarea valorii dolarului) — un motiv pentru care aurul și argintul au căzut puternic.

Cu toate acestea, Guha avertiza împotriva „supra-tranzacționării” acestei teme, indicând și riscul unei mișcări de tip „whipsaw” (întoarcere rapidă): în viziunea sa, Warsh ar fi mai degrabă pragmatic, nu un „hawk” ideologic.

J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management a descris, prin strategul FX Claudio Wewel, o „furtună perfectă” care a împins metalele în sus: tensiuni geopolitice accentuate, chiar și capturarea președintelui Nicolás Maduro, pe fondul crizei cu Venezuela, și amenințări ale Washingtonului privind utilizarea forței în Groelanda și Iran.

El a mai adăugat că, în ultimele zile, piețele metalelor au fost influențate masiv și de speculațiile în ce privește cine va conduce banca centrală: investitorii au „prețuit” riscul unei opțiuni mai dovish (mai relaxată), care ar fi susținut aurul și argintul — însă, „în ultimele 24 de ore, fluxul de știri s-a schimbat”.

De precizat este că, aurul și argintul au avut în 2025 raliuri record, cu creșteri de 66% și 135% pe parcursul anului, iar poziționarea aglomerată a amplificat mișcarea de vineri. În această ecuație au intrat și instrumentele tranzacționate la bursă:

Coeur Mining a scăzut cu 17%.

Fondul ProShares Ultra Silver era în picaj cu peste 62%.

ETF-ul iShares Silver Trust a pierdut 31%

Autorul recomandă:

După ce a depășit pragul de 5.000 dolari pe uncie, aurul se apropie de un nou maxim istoric. Investitorii caută siguranță după slăbirea dolarului

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE O pensionară din Tulcea a fost escrocată prin „metoda accidentul”. Ce apel sinistru a primit bătrâna
11:15
O pensionară din Tulcea a fost escrocată prin „metoda accidentul”. Ce apel sinistru a primit bătrâna
FINANCIAR ANAF publică “lista ruşinii”. Cine sunt marii datornici la Fisc
11:03
ANAF publică “lista ruşinii”. Cine sunt marii datornici la Fisc
RELIGIE Postul Paștelui în 2026. Când începe și ce le este interzis credincioșilor să facă
10:59
Postul Paștelui în 2026. Când începe și ce le este interzis credincioșilor să facă
ACTUALITATE Schimbările climatice lovesc și piața vinurilor. Spre ce soiuri se reorientează podgorenii din Bordeaux
10:51
Schimbările climatice lovesc și piața vinurilor. Spre ce soiuri se reorientează podgorenii din Bordeaux
SCANDAL Angajații lui Bolojan se revoltă și cer premierului lămuriri despre coincidențele din cazul avocatei din PNL prinsă în flagrant când lua mită: „Solicităm un răspuns public: care este relația personală și instituțională reală cu persoanele care au invocat numele premierului?”
10:27
Angajații lui Bolojan se revoltă și cer premierului lămuriri despre coincidențele din cazul avocatei din PNL prinsă în flagrant când lua mită: „Solicităm un răspuns public: care este relația personală și instituțională reală cu persoanele care au invocat numele premierului?”
NEWS ALERT Semne proaste anul are. Concedieri masive în România la compania germană Bosch
10:25
Semne proaste anul are. Concedieri masive în România la compania germană Bosch
Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Digi24
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT)
Cancan.ro
Andra Măruță, însărcinată a treia oară? Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Adevarul
Cum poate Ciprian Ciucu să spargă blocada PSD? Primul avertisment primit în Consiliul General
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Click
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Digi24
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
Cancan.ro
Surpriză colosală: Călin Donca, eliminat de la Survivor? Antena 1 a divulgat secretul
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Mai rapid decât Dacia: brandul chinez care a cucerit piața românească într-un timp record
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Unelte vechi de 160.000 de ani rescriu istoria omenirii
ALERTĂ Orientul Mijlociu, pe un butoi de pulbere. Iranul anunță manevre navale cu muniție de război lângă „armada” lui Trump
11:04
Orientul Mijlociu, pe un butoi de pulbere. Iranul anunță manevre navale cu muniție de război lângă „armada” lui Trump
VIDEO Dan Dungaciu: „Europenii ne dau bani pentru SAFE cu dobânzi mici și noi ne împrumutăm cu dobânzi mari ca să achităm împrumuturile din SAFE”
11:00
Dan Dungaciu: „Europenii ne dau bani pentru SAFE cu dobânzi mici și noi ne împrumutăm cu dobânzi mari ca să achităm împrumuturile din SAFE”
AUTO Se schimbă regulile în transportul rutier. Documentul obligatoriu de care trebuie să facă rost toți șoferii de TIR
10:21
Se schimbă regulile în transportul rutier. Documentul obligatoriu de care trebuie să facă rost toți șoferii de TIR
VIDEO Adrian Severin: „Refuzul de a discuta inițiativa lui Trump vine din faptul că noi nu mai suntem obișnuiți să gândim”
10:00
Adrian Severin: „Refuzul de a discuta inițiativa lui Trump vine din faptul că noi nu mai suntem obișnuiți să gândim”
ANALIZA de 10 Cum s-a transformat Marea Britanie în inamicul nr. 1 al Moscovei și a devenit un „stat terorist” care „ucide copii” și „răspândește moartea”. „Protestele puse în scenă de Zaharova vor continua”
10:00
Cum s-a transformat Marea Britanie în inamicul nr. 1 al Moscovei și a devenit un „stat terorist” care „ucide copii” și „răspândește moartea”. „Protestele puse în scenă de Zaharova vor continua”
SPORT Ce OBIECTIV are Dinamo. „Acesta e stabilit de noi, da”
09:50
Ce OBIECTIV are Dinamo. „Acesta e stabilit de noi, da”

Cele mai noi

Trimite acest link pe