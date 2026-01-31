Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Europenii ne dau bani pentru SAFE cu dobânzi mici și noi ne împrumutăm cu dobânzi mari ca să achităm împrumuturile din SAFE”

Dan Dungaciu: „Europenii ne dau bani pentru SAFE cu dobânzi mici și noi ne împrumutăm cu dobânzi mari ca să achităm împrumuturile din SAFE”

Cătălin Costache
31 ian. 2026, 11:00, Marius Tucă Show

În ediția din 28 ianuarie 2026 a emisiunii „Marius Tucă Show”, analistul Dan Dungaciu a criticat dur modul în care România gestionează finanțarea din programul european SAFE, susținând că statul român intră într-un cerc vicios al îndatorării fără a construi capacități reale de apărare. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dungaciu a afirmat că românii înțeleg mai bine decât liderii politici care este miza reală a securității naționale, respectiv legătura structurală cu administrația americană și NATO. În opinia sa, cheltuielile actuale pe armament sunt ineficiente, bazate pe achiziții depășite și fără legătură cu realitățile războiului modern.

Dan Dungaciu: „Europenii ne dau creditul din programul SAFE cu dobânzi mici, dar România se va împrumuta cu dobânzi mari pentru a plăti creditul cu dobânzi mici. Luăm banii de la europeni, dar nu dezvoltăm industria militară. Plătim protecția politică. Noi ne-am livrat decizia la Paris și Berlin, nu decidem nimic.”

