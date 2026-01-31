Prima pagină » Actualitate » O pensionară din Tulcea a fost escrocată prin „metoda accidentul”. Ce apel sinistru a primit bătrâna

31 ian. 2026, 11:15, Actualitate
O pensionară de 76 de ani, din județul Tulcea, a trecut prin momente de panică după ce a căzut victimă unei escrocherii bine cunoscute, denumită „metoda accidentul”. Totul a început cu un apel telefonic prin care i s-a indus ideea că nepotul său ar fi fost implicat într-un grav accident rutier și se află în stare critică la spital, publică CSID.

Apelul a avut loc pe 18 ianuarie 2026, în jurul orei 16:56. Potrivit relatărilor victimei, la telefon s-a prezentat o persoană care pretindea că este cadru medical. Aceasta i-a spus că nepotul ei ar avea nevoie urgentă de intervenții și tratamente costisitoare, iar timpul este esențial. Sub presiunea emoțională și cu teama că viața nepotului ar putea fi în pericol, femeia nu a mai verificat informațiile primite.

La scurt timp după convorbirea telefonică, doi indivizi s-au prezentat la locuința pensionarei. Aceștia au susținut că sunt reprezentanți ai unei unități medicale și au cerut suma necesară pentru îngrijirea presupusului pacient. Convinsă că face un gest salvator pentru un membru al familiei, femeia le-a înmânat toți banii pe care îi avea în casă: 38.000 de lei, economii strânse în timp, scrie newsweek.ro. 

Escrocii au fost prinși

După plecarea celor doi, femeia a reușit să ia legătura cu nepotul său, moment în care a descoperit că acesta nu fusese implicat în niciun accident și că totul fusese o înscenare. Realizând că a fost victima unei înșelăciuni, a apelat imediat numărul de urgență 112.

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Mihai Bravu au intervenit prompt. În aceeași zi, în orașul Isaccea, oamenii legii au identificat autoturismul în care se aflau suspecții: un bărbat în vârstă de 33 de ani și o tânără de 21 de a: ni. În urma verificărilor și a cercetărilor efectuate, întreaga sumă de bani a fost recuperată și restituită victimei.

Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a anunțat că a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune. Totodată, față de tânăra de 21 de ani a fost dispusă măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile.

