Eduard Koler, AUR: România și Serbia se pregătesc să semneze Memorandumul pentru Porțile de Fier 3

Eduard Koler, deputat AUR, anunță că România și Serbia se pregătesc să semneze Memorandumul pentru Porțile de Fier 3 – un proiect energetic uriaș, care va aduce locuri de muncă, investiții, prestigiu și suveranitate energetică.





Deputatul AUR anunță într-o postare pe Facebook că: „Am promis că voi readuce pe hartă proiectul strategic Porțile de Fier 3! Am spus că nu voi renunța până când Guvernul României nu va recunoaște oficial importanța sa! Am depus proiectul în Parlament în luna mai. Am luptat ani la rând împotriva blocajelor venite din partea unor politicieni care nu și-au dorit dezvoltarea Mehedințiului și întărirea capacităților de producție energetică ale României”.





Fostul consilier al primăriei Drobeta Turnu Severin susține că: „Astăzi, avem victoria! Una declarativă, încă! Dar voi ține cu dinții de acest proiect! Este o confirmare a ceea ce noi, mehedințenii, știm de mult: nu cerem favoruri, cerem ceea ce ni se cuvine”.





„Și este o lecție pentru cei care ne-au ignorat: Mehedințiul nu mai tace. Mehedințiul își cere locul în dezvoltarea României. Mulțumesc tuturor celor care m-au ales și mi-au dat mandatul să duc această luptă”, spune Koler.

Deputatul AUR anunță că lupta continuă.