Pe ce dată pică „lunea albastră" în 2026. E considerată cea mai deprimantă zi din an

09 ian. 2026, 16:39
„Lunea Albastră” este numele dat unei zile din ianuarie, de obicei a treia luni a lunii, de către fostul psiholog de sănătate de la Universitatea Cardiff, Cliff Arnall, în 2005. Arnall este membru actual al Societății Britanice de Psihologie. Este considerată cea mai deprimantă zi din an. În 2026, Lunea albastră va pica de 19 ianuarie…

O companie de turism din Marea Britanie, Sky Travel, o consideră cea mai deprimantă zi a anului. Aceasta ia în considerare condițiile meteorologice și, prin urmare, se aplică doar zonelor temperate din emisfera nordică.

Unii au respins ideea ca fiind pseudoștiință. Alții, au folosit Lunea Albastră pentru a facilita discuțiile despre sănătatea mintală. Un lungmetraj finanțat de BAFTA, „Lunea Albastră”, a fost lansat în 2016. A fost regizat de Suzanne Phillips și spune povești fictive despre navigarea prin răscruci traumatice personale. Cliff Arnall a apărut în acest film.





În traducere… s-au terminat sărbătorile, nu este exclus să avem datorii după ele, iar întoarcerea la serviciu ne de mari bătăi de cap. Să nu mai vorbim despre rezoluțiile noului an. La câte dintre ele ați renunțat până acum?!


Specialiștii spun că există câteva mici trucuri prin care putem face din Blue Monday o zi ca oricare alta sau chiar mai fericită. Cele mai la îndemână sunt plimbările prin parc, în aer liber sau exercițiile fizice, dar puteți lua în calcul și o întâlnire cu prietenii. Și nu uitați: în loc să vă concentrați pe obiectivele nereușite, bucurați-vă de micile realizări!


