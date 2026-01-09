Ministerul Educației a publicat ordinul care aprobă programa de liceu în anul școlar 2026-2027

Ministerul Educației a anunțat că ordinul de ministru care aprobă programa de liceu în anul școlar 2026-2027 a fost publicat în Monitorul Oficial.

„Programele școlare aferente disciplinelor din învățământul liceal (conform planurilor-cadru), aprobate prin Ordinul de ministru nr. 6.930/2025, au fost publicate în Monitorul Oficial”, se arată în informarea publicată de Ministerul Educației.

Publicarea programelor, ce vor intra în vigoare începând cu clasa a IX-a a anului școlar 2026 – 2027, este urmată, ca etape în procesul de reformă curriculară, atât de elaborarea manualelor, cât și de formarea profesorilor, precum și de finalizarea standardelor naționale de evaluare pentru fiecare programă școlară, potrivit Ministerului.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

