09 ian. 2026, 16:40, Știri externe
Donald Trump îi cheamă la Casa Albă pe magnații petrolului ca să-i convingă să investească în Venezuela, dar aceștia evită angajamentele ferme

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, are programată o întâlnire cu directorii executivi ai celor mai mari companii petroliere americane pentru a discuta despre relansarea producției în Venezuela, în contextul intervenției militare americane de săptămâna trecută care s-a soldat cu arestarea lui Nicolas Maduro și a noilor schimbări politice de la Caracas.

Liderii din industria petrolului nu vor angajamente ferme cu Trump

Magnații americani din industria petrolieră și-au exprimat scepticismul cu privire la alocarea a zeci de miliarde de dolari pe parcursul unui deceniu pentru restaurarea infrastructurii petroliere a Venezuelei. Directorii executivi ai companiilor petroliere americane vor merge la Casa Albă cu intenția de a evita orice angajamente ferme de investiții, argumentând că Venezuela este acum prea volatilă pentru a justifica o revenire grăbită.

Până în prezent, Trump și principalii săi consilieri pe această problemă nu au oferit nicio strategie convingătoare pentru reconstrucția infrastructurii energetice din Venezuela și asigurarea stabilității sale pe termen lung.

 Directorii marilor companii petroliere vor cere asistență militară pentru a opera în Venezuela?

Liderii industriei petroliere americane i-au remarcat anterior lui Trump că Venezuela are un istoric în luarea de ostateci, iar locuitorii ar putea să nu fie de acord cu companiile străine care le extrag resursele naturale. În cadrul întâlnirilor cu Trump, directorii vor insista asupra detaliilor despre modul în care Casa Albă intenționează să asigure siguranța angajaților și a echipamentelor trimise în zonele îndepărtate ale Venezuelei.

„Vor fi stabiliți parametri înainte de a se realiza o investiție semnificativă în Venezuela”, a declarat joi la Fox News Mike Summers, directorul general al lobby-ului industriei petroliere, American Petroleum Institute. „În primul rând, trebuie să stabilim statul de drept.”

Secretarul energiei, Chris Wright, a declarat miercuri la CNN că, „pentru a face investiții foarte mari, pe termen lung, trebuie să ducă guvernul [din Venezuela] într-o poziție mai bună, în care să aibă un stat de drept sigur.

Investiția în industria petrolieră din Venezuela se poate amortiza în cel puțin 10 ani

Pentru a readuce producția Venezuelei la nivelurile de dinainte de socialism, industria petrolieră ar trebui să construiască conducte, să instaleze platforme de foraj, să construiască infrastructură portuară și să instaleze energie electrică fiabilă, printre alte proiecte. Aceasta ar costa peste 10 miliarde de dolari pe an și ar dura mai mult de un deceniu pentru a se amortiza, potrivit unui consens al experților din industrie, al persoanelor din interior și al lui Wright.

Statele Unite ar putea avea până atunci cel de-al 49-lea președinte, iar Venezuela ar trebui să-și refacă guvernul ca o democrație și să reziste potențialelor revolte. SUA a mai investit de-a lungul timpului în industria petrolieră din Venezuela, dar instabilitatea politică, schimbările de regim și naționalizările au lăsat companiile americane cu pagube uriașe. Multe companii energetice străine, inclusiv Eni, Repsol, ConocoPhillips și ExxonMobil, au avut activele confiscate de Venezuela în 2007 și au fost expulzate din țară. Garanțiile administrației Trump ar putea dura doar atâta timp cât Trump este la putere – și pot menține controlul asupra guvernului Venezuelei.

Înlăturarea sancțiunilor împuse Venezuelei

În sesiunile pregătitoare private dinaintea discuțiilor, directorii din industria petrolieră și-au exprimat îngrijorarea că Trump va cere angajamente pe loc. Intenția de a crește capacitatea de producție a Venezuelei cu site de mii de barili pe zi în lunile următoare a fost primită cu bucurie de companiile petroliere, dar acest lucru depinde de ridicarea sancțiunilor.

Administrația Trump a declarat că va elimina unele sancțiuni impuse țării, ca decizie premergătoare revenirii companiilor petroliere americane în Venezuela. Însă țara are și legi stricte care guvernează companiile petroliere străine, care obligă întreprinderile să încheie asocieri public-private care plătesc redevențe de 30% și un impozit pe venit de 60%.

