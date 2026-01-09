Un consilier de la Primăria Capitalei a murit la doar 47 de ani. „Era un om care te făcea să te simți mai puțin singur”

Un consilier de la Primăria Capitalei a decedat, vineri, la doar 47 de ani. Este vorba de Cezar Cobianu, care făcea parte din echipa Reper din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

„Sunt zile în care totul se oprește. Nu pentru că a existat un plan, ci pentru că apare o durere care ne adună pe toți, împreună, în tăcere. Pentru echipa noastră, astăzi este o astfel de zi.

L-am pierdut pe Cezar Cobianu — colegul nostru, prietenul nostru, consilier general, vicepreședinte, coordonator al grupului de politici publice, mentor.Cezar a fost unul dintre acei oameni rari care nu ridică vocea ca să fie ascultați. Oamenii îl ascultau pentru că el avea ceva de spus, pentru că vorbea cu grijă, cu rigoare, cu empatie”, au anunțat cei de la REPER.

„Avea un talent aparte de a pune ordine în idei”

Potrivit sursei citate, Cezar Cobianu „avea o minte limpede, un simț fin al nuanțelor și o capacitate incredibilă de a vedea dincolo de aparențe. Se pricepea la oameni și, mai presus de toate, îi păsa de ei”.

„Avea un talent aparte de a pune ordine în idei, de a scrie extrem de structurat, de a explica lucruri complicate fără să le simplifice greșit, de a transforma confuzia în claritate.

Într-o lume politică adesea dominată de zgomot și impuls, Cezar aducea argumente, calm, coerență.

Cezar a fost un pro-european autentic, un federalist convins, care credea într-o Europă unită nu doar prin tratate, ci prin valori, instituții și solidaritate reală. Credea într-o Românie care nu doar aparține Europei, ci o și construiește. Și a dus această credință în fiecare dezbatere, în fiecare text, în fiecare luare de poziție (…)Era un om care te făcea să te simți mai puțin singur”, mai spun reprezentanții Reper.