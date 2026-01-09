Cele mai eficiente trucuri pentru a te încălzi în zilele foarte reci și a evita problemele de sănătate. Recomandările specialiștilor

Temperaturile foarte scăzute pun serios organismul la încercare și pot să ducă rapid la disconfort sau chiar la probleme serioase de sănătate.

De la tehnici de respirație inspirate din yoga până la alimentație, mișcare și obiceiuri corecte, există multe metode eficente prin care se poate proteja de frig. Iată recomandările specialiștilor.

Reglarea temperaturii corpului este controlată de hipotalamus, o zonă din creier responsabilă de funcțiile vitale. Temperatura optimă a corpului se situează între 36,1 grade C și 37,2 grade C. Când temperatura corpului scade, organismul începe să producă mecanisme de încălzire.

Expunerea prelungită la frig determină răcirea pielii, mai ales a extremităților, crescând riscul de hipotermie. Aceasta poate să favorizeze apariția unor afecțiuni ca răceala, pneumonia sau tulburările de ritm cardiac.

Și în România, temperaturile vor ajunge la -18 grade C până marți dimineață.

Îmbr ă c ă minte în straturi pentru a men ț ine c ă ldura

La temperaturi de îngheț, îmbrăcămintea în straturi este esențială. Stratul interior trebuie să absoarbă umezeala, cel din mijloc să izoleze termic, iar stratul exterior să protejeze de vânt și zăpadă.

„Purtarea straturilor de îmbrăcăminte ar trebui să fie aranjată astfel încât să ne simțim confortabil din punct de vedere termic, adică să ne ținem de cald indiferent de ceea ce facem”, spune dr. Paweł Lewek, potrivit publicației Onet.

Medicul avertizează că transpirația în frig poate să accentueze senzația de răceală. Și căciula este important, deoarece capul pierde rapid căldură.

Înc ă lzitoarele de mâini

Încălzitoarele de mâini și picioare sunt, de asemenea, o soluție practică și accesibilă. Acestea funcționează pe bază de reacții chimice care produc căldură.

În lispa lor, o metodă simplă este plasarea mâinilor sub axile, considerate reale „noduri de căldură” ale corpului.

Tehnici de respirație din yoga

Tehnica „respirației în vază”, specifică practicii tummo, permite creșterea temperaturii corplui prin controlul respirației și al musculaturii abdominale.

„Studiile confirmă eficacitatea acestei tehnici”, spune Dr. Laura Stix, „în special în cazul degetelor de la mâini și de la picioare”.

De asemenea, o alternativă mai simplă este respirația ujjayi, cunoscută drept respirația „victorioasă” care încălzește corpul din interior și este utilziată chiar și de sportivi.

Dieta potrivit ă

Băuturile și mâncărurile calde oferă un confort imediat. Ceaiurile, supele și infuziile nu numai încălzesc, ci ajută și la hidratare.

„Lichidul fierbinte eliberează căldură, care este apoi distribuită în tot corpul prin sânge”, explică dr. Paweł Lewek.

Peste toate însă, mișcare este considerată cea mai bună soluție pentru a te încălzi eficient. Asttfel că, mersul alert. săriturile ușoare sau exercițiile simple stimulează circulația șți cresc temperatura corpului.

