Prima pagină » Actualitate » Cele mai eficiente trucuri pentru a te încălzi în zilele foarte reci și a evita problemele de sănătate. Recomandările specialiștilor

Cele mai eficiente trucuri pentru a te încălzi în zilele foarte reci și a evita problemele de sănătate. Recomandările specialiștilor

09 ian. 2026, 16:59, Actualitate
Cele mai eficiente trucuri pentru a te încălzi în zilele foarte reci și a evita problemele de sănătate. Recomandările specialiștilor
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Temperaturile foarte scăzute pun serios organismul la încercare și pot să ducă rapid la disconfort sau chiar la probleme serioase de sănătate.

De la tehnici de respirație inspirate din yoga până la alimentație, mișcare și obiceiuri corecte, există multe metode eficente prin care se poate proteja de frig. Iată recomandările specialiștilor.

Reglarea temperaturii corpului este controlată de hipotalamus, o zonă din creier responsabilă de funcțiile vitale. Temperatura optimă a corpului se situează între 36,1 grade C și 37,2 grade C. Când temperatura corpului scade, organismul începe să producă mecanisme de încălzire.

Expunerea prelungită la frig determină răcirea pielii, mai ales a extremităților, crescând riscul de hipotermie. Aceasta poate să favorizeze apariția unor afecțiuni ca răceala, pneumonia sau tulburările de ritm cardiac.

Și în România, temperaturile vor ajunge la -18 grade C până marți dimineață.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Îmbrăcăminte în straturi pentru a menține căldura

La temperaturi de îngheț, îmbrăcămintea în straturi este esențială. Stratul interior trebuie să absoarbă umezeala, cel din mijloc să izoleze termic, iar stratul exterior să protejeze de vânt și zăpadă.

Purtarea straturilor de îmbrăcăminte ar trebui fie aranjată astfel încât să ne simțim confortabil din punct de vedere termic, adică ne ținem de cald indiferent de ceea ce facem”, spune dr. Paweł Lewek, potrivit publicației Onet.

Medicul avertizează că transpirația în frig poate să accentueze senzația de răceală. Și căciula este important, deoarece capul pierde rapid căldură.

Încălzitoarele de mâini

Încălzitoarele de mâini și picioare sunt, de asemenea, o soluție practică și accesibilă. Acestea funcționează pe bază de reacții chimice care produc căldură.

În lispa lor, o metodă simplă este plasarea mâinilor sub axile, considerate reale noduri de căldură” ale corpului.

Tehnici de respirație din yoga

Tehnica respirației în vază”, specifică practicii tummo, permite creșterea temperaturii corplui prin controlul respirației și al musculaturii abdominale.

Studiile confirmă eficacitatea acestei tehnici”, spune Dr. Laura Stix, în special în cazul degetelor de la mâini și de la picioare”.

De asemenea, o alternativă mai simplă este respirația ujjayi, cunoscută drept respirația victorioasă” care încălzește corpul din interior și este utilziată chiar și de sportivi.

Dieta potrivită

Băuturile și mâncărurile calde oferă un confort imediat. Ceaiurile, supele și infuziile nu numai încălzesc, ci ajută și la hidratare.

Lichidul fierbinte eliberează căldură, care este apoi distribuită în tot corpul prin sânge”, explică dr. Paweł Lewek.

Peste toate însă, mișcare este considerată cea mai bună soluție pentru a te încălzi eficient. Asttfel că, mersul alert. săriturile ușoare sau exercițiile simple stimulează circulația șți cresc temperatura corpului.

Autorul recomandă:

Ger de crapă pietrele în acest weekend. Unde vor ajunge temperaturile aproape la -20 de grade Celsius

Recomandarea video

Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
Cancan.ro
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Pauza de prânz de la birou nu trebuie ocolită. Iată de ce
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”
17:54
Nicușor Dan cere reexaminarea legii privind fondurile europene. Președintele susține că „nu respectă bicameralismul parlamentar”
FLASH NEWS Tânărul moldovean, ucis în stil mafiot în Italia, a fost terorizat cu mesaje de amenințare înainte de crimă
17:46
Tânărul moldovean, ucis în stil mafiot în Italia, a fost terorizat cu mesaje de amenințare înainte de crimă
FLASH NEWS Pasionat de McDonald’s, Trump spune că „probabil ar trebui” să ia medicamente ca să mai slăbească un pic. Președintele SUA are 102 kg
17:34
Pasionat de McDonald’s, Trump spune că „probabil ar trebui” să ia medicamente ca să mai slăbească un pic. Președintele SUA are 102 kg
RĂZBOI Administrația Trump ia în considerare plăți pentru a convinge groenlandezii să se alăture SUA
17:33
Administrația Trump ia în considerare plăți pentru a convinge groenlandezii să se alăture SUA
ULTIMA ORĂ Jacques Moretti, managerul barului distrus de un incendiu în Crans-Montana, a fost reținut. Soția sa rămâne deocamdată liberă
17:07
Jacques Moretti, managerul barului distrus de un incendiu în Crans-Montana, a fost reținut. Soția sa rămâne deocamdată liberă
ENERGIE Donald Trump îi cheamă la Casa Albă pe magnații petrolului ca să-i convingă să investească în Venezuela, dar aceștia evită angajamentele ferme
16:40
Donald Trump îi cheamă la Casa Albă pe magnații petrolului ca să-i convingă să investească în Venezuela, dar aceștia evită angajamentele ferme

Cele mai noi

Trimite acest link pe