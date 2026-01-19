Excelență în resursele umane. Philip Morris România recunoscută ca Angajator de Top

Philip Morris România a primit certificarea Angajator de Top (Top Employer), o recunoaștere a excelenței demonstrate în practicile de resurse umane care poziționează compania în clasamentul celor mai doriți angajatori, concentrați pe adaptarea la nevoile unei forțe de muncă diverse, la nivel global.

„Ne onorează să vedem confirmată strategia noastră de a construi echipe puternice, unite prin valori comune și orientate spre excelență. La Philip Morris România, fiecare profesionist are oportunitatea de a se dezvolta, de a contribui la performanță și de a modela succesul organizației noastre. Dezvoltarea personală și profesională se află în ADN-ul PMI, iar fiecare coleg este încurajat să-și asume parcursul profesional, să își exprime deschis aspirațiile și să primească sprijinul și instrumentele necesare pentru a le transforma în realitate. Obținerea certificării Top Employer reflectă angajamentul nostru de a crea un mediu în care oamenii pot crește, colabora și inova cu încredere. În acest fel, nu doar că ne consolidăm organizația, ci contribuim și la stabilirea unor noi standarde pentru întreaga comunitate profesională din România. Viitorul este fabricat în România – iar noi suntem aici pentru a face acest lucru posibil împreună.” – a declarat Gerasimos Contoguris, Director People & Culture, Philip Morris România.

Și Philip Morris International (PMI) a primit certificarea Angajator de Top (Top Employer) de la Top Employers Institute pentru al zecelea an consecutiv.

„PMI are onoarea de a fi recunoscut ca Top Employer pentru al zecelea an consecutiv — o realizare care evidențiază calitatea și consecvența practicilor noastre dedicate oamenilor, la nivel global”, a declarat Fred Patitucci, Group Chief People & Culture Officer în cadrul PMI. „Ne dedicăm creării unui mediu în care fiecare coleg se simte sprijinit și încurajat să se dezvolte, să contribuie și să își atingă potențialul. Această realizare reflectă pasiunea și angajamentul echipelor noastre din întreaga lume. Privind spre viitor, vom continua să ridicăm standardele pentru un mediu de lucru modern — investind în dezvoltare, incluziune și bunăstare, pentru a atrage și forma talente excepționale.”

Certificarea Top Employer este rezultatul unei evaluări independente realizate de Top Employers Institute, care a recunoscut Philip Morris International (PMI), drept una dintre cele 17 organizații internaționale ce au obținut certificarea Global Top Employer. Aceasta marchează al zecelea an consecutiv în care PMI primește această recunoaștere la nivel global, în timp ce Philip Morris România a fost certificată pentru al unsprezecelea an consecutiv. În plus, afiliații PMI au fost validați ca angajatori de top în 32 de țări din Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Asia-Pacific.

Adrian Seligman, CEO-ul Top Employers Institute, a declarat: „Obținerea certificării Top Employer la nivel de țară pentru 2026 reflectă angajamentul PMI de a construi un mediu de lucru remarcabil, care facilitează performanța susținută a afacerii. Alinierea puternică dintre strategia de resurse umane și obiectivele organizaționale, alături de orientarea fermă de a se îmbunătăți continuu, evidențiază impactul practicilor lor transformatoare. Suntem mândri să recunoaștem contribuția semnificativă a PMI la crearea unui mediu profesional mai bun în România.”

Această realizare reflectă angajamentul PMI de a dezvolta o cultură orientată spre creștere și incluziune, conform cadrului intern PMI DNA — o cultură organizațională construită pe valori și comportamente comune, menită să asigure că toți angajații PMI din întreaga lume se simt în siguranță, ascultați și implicați, având un scop clar și un sentiment autentic de apartenență.

Programul Top Employers Institute acordă certificarea pe baza participării în cadrul evaluării HR Best Practices Survey („Cele mai bune practici în domeniul resurselor umane”) și a rezultatelor acesteia. Evaluarea acoperă șase arii majore de resurse umane, structurate în 20 de teme, printre care Strategia privind oamenii, Mediul de lucru, Învățarea și dezvoltarea, Diversitatea și Incluziunea, Scopul și Valorile, Bunăstarea angajaților și multe altele.

Despre Top Employers Institute

Top Employers Institute este cea mai importantă autoritate globală în strategii de resurse umane. Sprijinim accelerarea acestor practici pentru a contribui la crearea unei lumi profesionale mai bogate și mai echilibrate. Prin Top Employers Programme, companiile participante pot fi certificate și recunoscute drept angajatori de top. Certificarea este acordată organizațiilor pe baza participării și a rezultatelor obținute în HR Best Practices Survey, care evaluează șase domenii majore de resurse umane, structurate în 20 de teme — de la Strategia privind oamenii și Mediul de lucru, la Atragerea de talente, Învățare și dezvoltare, Diversitate & Incluziune și Bunăstare.

Mai multe informații pe site-ul Top Employers Institute.

