Trump încă vrea să transforme Canada în al 51-lea stat al SUA după ce s-a referit la premierul Mark Carney ca „viitorul guvernator”

10 mart. 2026, 21:49, Știri externe
Încă de la începerea celui de-al doilea mandat prezidențial, Donald Trump și-a manifestat interesul de a transforma Canada în cel de-al 51-lea stat al SUA.

În cea mai recentă postare de pe Truth Social, liderul de la Casa Albă l-a catalogat pe premierul canadian, Mark Carney, drept „viitorul guvernator al Canadei”.

„Lucrez cu guvernatorul Gretchen Whitmer în încercarea de a salva Marile Lacuri de la crapii asiatici violenți și distructii, care au preluat controlul asupra Lacului Michigan și al împrejurimilor frumoase. Îl rog pe guvernator să ni se alăture în această luptă, înclusiv pe guvernatorii statelor Illinois, Wisconsin, Minnesota, Pennsylvania, Ohio, Indiana, New York și, desigur, pe viitorul guvernator al Canadei, Mark Carney, despre care știu că va fi fericit să contribuie la această cauză demn de luat în seamă.

În mod separat, încerc să salvez și Marele Lac Sărat din Utah, pentru că dacă nu facem nimic, în scurt timp nu va mai fi apă. Este prioritar, peste tot ce fac. Doar Trump poate să o facă”, a scris președintele pe Truth Social.

Trump vrea anexarea Canadei, dar mai întâi vrea să oprească o invazie de crapi

Potrivit The Conversation, Trump a luat măsuri pentru a stopa invazia de crapi asiatici asupra Marilor Lacuri încă din luna mai 2025.  Considerați pești invazivi, crapii asiatici pot cauza perturbări majore mediului înconjurător și asupra lanțului trofic. De la începerea mandatului, Trump a impus creșterea tarifelor împotriva Canadei și a insistat ca aceasta să devină al 51-lea stat al SUA.

„Mulți oameni din Canada IUBESC să fie al 51-lea stat. Statele Unite nu mai pot suporta deficitele comerciale masive și subvențiile de care Canada are nevoie pentru a supraviețui. Justin Trudeau știa acest lucru și și-a dat demisia. Dacă Canada s-ar uni cu SUA, nu ar mai exista tarife, taxele ar scădea mult, iar Canada ar fi COMPLET SECURIZATĂ împotriva amenințărilor din partea navelor rusești și chineze care o înconjoară constant. Împreună, ce națiune grozavă ar fi!!!”, a scris Trump anul trecut.

