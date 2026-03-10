Prima pagină » Actualitate » Raportul SIE pe 2025, analizat în Parlament. Amenințările din Rusia și Iran, printre principalele teme discutate

Raportul SIE pe 2025, analizat în Parlament. Amenințările din Rusia și Iran, printre principalele teme discutate

10 mart. 2026, 21:42, Actualitate
Alexandru Muraru, președintele Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activității SIE.

Comisia parlamentară specială pentru controlul activității Serviciului de Informații Externe a analizat, marți, raportul de activitate al instituției pentru anul 2025. Documentul prezentat de conducerea SIE a vizat principalele direcții de acțiune ale serviciului, de la activitatea informativă și contraspionajul extern până la riscurile geopolitice generate de Rusia și evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Parlamentarii au analizat activitatea informativă și operațională a SIE

Comisia parlamentară de control s-a reunit la sediul Serviciului de Informații Externe pentru a analiza raportul anual de activitate. În cadrul întâlnirii, conducerea civilă și operativă a instituției a prezentat bilanțul pentru 2025 și principalele direcții de acțiune ale serviciului.

Parlamentarii au analizat capabilitățile informative, operative și de analiză strategică ale instituției. Discuțiile au vizat activitatea informativă din domeniul politico-strategic, gestionarea amenințărilor asimetrice, operațiunile de contraspionaj extern și protejarea misiunilor.

De asemenea, raportul a inclus informații privind combaterea criminalității transfrontaliere, activitatea externă pe linie cyber, modul în care sunt valorificate informațiile obținute și contribuția instituției la îndeplinirea atribuțiilor stabilite de Consiliul Suprem de Apărare a Țării.

În cadrul discuțiilor au fost abordate și aspecte legate de bugetul serviciului, resursele umane, încadrările de personal, particularitățile misiunilor externe, precum și cooperarea cu alte instituții din sistemul de securitate națională și cu partenerii externi.

„Şedinţa de lucru a permis evaluarea punctuală şi detaliată a direcţiilor de acţiune ale SIE, constituind o sinteză tehnică a întregii activităţi de control parlamentar aferente anului 2025, în baza atribuţiilor prevăzute de Hotărârea Parlamentului nr. 44/1998, cadrul normativ care stabileşte competenţele Comisiei în ceea ce priveşte monitorizarea, evaluarea şi verificarea modului în care SIE îşi îndeplineşte mandatul legal”, se precizează în comunicat.

Situația din Iran și contextul de securitate regional, discutate în 2026

Comisia parlamentară a precizat că, în primele șase săptămâni ale actualei sesiuni parlamentare, au avut deja loc trei sesiuni de lucru cu reprezentanții SIE, în cadrul planului tematic anual.

Printre subiectele analizate s-a aflat și evoluția situației strategice din Orientul Mijlociu, cu accent pe evoluțiile din Iran și pe posibilele consecințe pentru România.

Printre temele analizate s-a numărat şi evaluarea situaţiei strategice din Orientul Mijlociu, cu focalizare asupra evoluţiilor din Republica Islamică Iran, precum şi examinarea impactului potenţial pentru România din perspectivă geopolitică, economică şi consulară”, arată comisia parlamentară de control al SIE.

Președintele comisiei, deputatul Alexandru Muraru, a subliniat importanța activității serviciului în actualul context internațional.

În actualul context de securitate, marcat de intensificarea competiţiei geopolitice, de războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi de evoluţiile volatile din Orientul Mijlociu, activitatea Serviciului de Informaţii Externe are o importanţă esenţială pentru protejarea intereselor strategice ale României. Combaterea interferenţelor străine, anticiparea riscurilor emergente şi furnizarea de analiză strategică de calitate pentru decidenţii statului reprezintă misiuni critice într-un mediu de securitate tot mai complex.

Comisia parlamentară pentru controlul activităţii SIE va continua să exercite un control responsabil, astfel încât Serviciul să dispună de cadrul legal, resursele şi instrumentele necesare pentru a-şi îndeplini mandatul în deplină conformitate cu legea şi cu interesele de securitate ale României. În acest context, este esenţial ca SIE să îşi menţină capacitatea de adaptare permanentă la noile tipuri de ameninţări şi la dinamica mediului internaţional, prin modernizarea capabilităţilor informative, tehnologice şi operaţionale. În acelaşi timp, controlul parlamentar rămâne o obligaţie legală esenţială pentru transparenţă instituţională, responsabilitate democratică şi consolidarea încrederii publice în instituţiile statului”, a declarat deputatul Alexandru Muraru, preşedintele Comisiei parlamentare speciale pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe (SIE).

Comisia a reafirmat, totodată, angajamentul pentru exercitarea unui control parlamentar activ și responsabil asupra activității serviciului, într-un context regional și global aflat în continuă schimbare.

