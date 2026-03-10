Un chirurg vascular dezvăluie secretul vieții până la 90 de ani. Obiceiurile simple care pot menține arterele tinere și inima puternică

Medicul chirurg vascular Rema Malik a scos în evidență un obicei despre care spune că este esențial pentru a ajunge la 90 de ani, dar nu este o veste tocmai bună pentru cei cu locuri de muncă la birou. Doctorița a dezvăluit că factorul comun printre pacienții ei cei mai longevivi este că „nu își lasă niciodată sângele să stea locului”.

Medicul sugerează că oamenii ar trebui să își „antreneze activ” venele în loc să „spere doar că rămân sănătoși”.

„Studiem populațiile longevive pentru dietele, nivelurile de stres și genetica lor, dar ca chirurg vascular, mă uit la ecografiile lor”, le-a explicat ea celor 103.000 de urmăritori de pe Instagram.

Flexibilitatea arterială, ca indicator al longevității

Recent, dr. Malik a tratat recent un pacient în vârstă de 92 de ani cu artere remarcabil de flexibile, comparabile cu cele ale unei persoane de 50 de ani. Ea a explicat că flexibilitatea endotelială este capacitatea vaselor de sânge de a se extinde și contracta lin, permițând sângelui să circule liber, să transporte oxigen și să prevină acumularea de placă.

Deși exercițiile intense sunt adesea considerate esențiale pentru sănătatea cardiovasculară, Dr. Malik spune că mișcarea ușoară și constantă pe tot parcursul zilei este mai importantă.

„La mulți dintre pacienții noștri cu cea mai lungă viață, circulația este menținută prin mici obiceiuri repetate zilnic”, a spus ea, potrivit larazon.es.

Unul dintre cele mai simple obiceiuri este așa-numita „curățenie post-masă”, care implică o scurtă plimbare în decurs de 30 de minute de la masă. Acest obicei ajută la controlul nivelului de zahăr din sânge și îmbunătățește circulația, acționând ca o pompă care împinge sângele chiar și prin cele mai mici capilare.

Dușuri reci pentru a „antrena” vasele de sânge

O altă metodă recomandată este să terminați dușul cu aproximativ 30 de secunde de apă rece. Acest lucru forțează venele să se contracte la rece și apoi să se dilate pe măsură ce ieșiți din apă, ceea ce, potrivit dr. Malik, ajută la menținerea sănătății vaselor de sânge, deoarece acestea funcționează ca niște mușchi care au nevoie de exerciții fizice.

În cele din urmă, mulți pacienți mai în vârstă își ridică picioarele deasupra inimii timp de aproximativ 15 minute. Această practică facilitează fluxul sanguin de la extremitățile inferioare la rinichi, reduce presiunea din venele picioarelor și ajută la eliminarea deșeurilor metabolice.

