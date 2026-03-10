Noile emoji-uri care vor fi lansate de iPhone și care au rupt internetul

iPhone-ul a surprins iarăși cu un nou pachet de emoji-uri, iar unul dintre ele este deja favoritul multora.

Apple a lansat recent cea de-a 4-a versiune beta pentru sistemul de operare iOS 26.4, ce include 163 de noi emoji-uri. 150 dintre ele reprezintă diferite versiuni ale unor simboluri care existau deja, precum nuanțe de piele. Dar 13 dintre ele sunt simboluri complet noi și deja au fost dezvăluite online, spre încântarea fanilor. Unul dintre ele a devenit deja viral și mulți cred că o să „rupă Internetul”, relatează Observator.

Printre noile emoji-uri iPhone se numără și unul cu o „creatură păroasă”, similară cu Bigfoot, un „nor bătăuș” cu stele care explodează, o alunecare de teren și un trombon.

Dar simbolul care a devenit viral e cel cu „fața distorsionată ”, care are obraji roșii și ochi ieșiți în evidență.

„Aceste actualizări apar în versiunea iOS 26.4 beta 4, care e acum disponibilă pentru dezvoltatori,” scrie Emojipedia. „Pe baza istoricului actualizărilor beta ale iOS, lansarea finală publică a iOS 26.4 va ajunge probabil la utilizatori la sfârșitul lunii martie sau la începutul lunii aprilie.”

Vestea vine la scurt timp după ce Emojipedia a dezvăluit 9 emoji-uri noi care vor apărea mai târziu în acest an.

Acestea au fost încărcate în arhivele publice de documente ale Unicode la sfârșitul anului trecut și au fost acum prezentate de Emojipedia.

Utilizatorii vor avea acces la 2 gesturi noi cu mâna, degetul mare orientat spre stânga și spre dreapta, precum și la o față care mijește ochii. Alte opțiuni noi includ un meteorit, un far și un fluture monarh.

