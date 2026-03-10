Prima pagină » Actualitate » Noile emoji-uri care vor fi lansate de iPhone și care au rupt internetul

Noile emoji-uri care vor fi lansate de iPhone și care au rupt internetul

10 mart. 2026, 21:33, Actualitate
Noile emoji-uri care vor fi lansate de iPhone și care au rupt internetul

iPhone-ul a surprins iarăși cu un nou pachet de emoji-uri, iar unul dintre ele este deja favoritul multora.

Apple a lansat recent cea de-a 4-a versiune beta pentru sistemul de operare iOS 26.4, ce include 163 de noi emoji-uri. 150 dintre ele reprezintă diferite versiuni ale unor simboluri care existau deja, precum nuanțe de piele. Dar 13 dintre ele sunt simboluri complet noi și deja au fost dezvăluite online, spre încântarea fanilor. Unul dintre ele a devenit deja viral și mulți cred că o să „rupă Internetul”, relatează Observator.

iPhone are disponibil un nou pachet de emoji-uri

Printre noile emoji-uri iPhone se numără și unul cu o „creatură păroasă”, similară cu Bigfoot, un „nor bătăuș” cu stele care explodează, o alunecare de teren și un trombon.

Dar simbolul care a devenit viral e cel cu „fața distorsionată ”, care are obraji roșii și ochi ieșiți în evidență.

„Aceste actualizări apar în versiunea iOS 26.4 beta 4, care e acum disponibilă pentru dezvoltatori,” scrie Emojipedia. „Pe baza istoricului actualizărilor beta ale iOS, lansarea finală publică a iOS 26.4 va ajunge probabil la utilizatori la sfârșitul lunii martie sau la începutul lunii aprilie.”

Vestea vine la scurt timp după ce Emojipedia a dezvăluit 9 emoji-uri noi care vor apărea mai târziu în acest an.

Acestea au fost încărcate în arhivele publice de documente ale Unicode la sfârșitul anului trecut și au fost acum prezentate de Emojipedia.

Utilizatorii vor avea acces la 2 gesturi noi cu mâna, degetul mare orientat spre stânga și spre dreapta, precum și la o față care mijește ochii. Alte opțiuni noi includ un meteorit, un far și un fluture monarh.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

TRAGEDIE Tragedie într-o bază aeriană din România. Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine. Cum s-a produs dezastrul
21:49
Tragedie într-o bază aeriană din România. Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine. Cum s-a produs dezastrul
RAPORT Raportul SIE pe 2025, analizat în Parlament. Amenințările din Rusia și Iran, printre principalele teme discutate
21:42
Raportul SIE pe 2025, analizat în Parlament. Amenințările din Rusia și Iran, printre principalele teme discutate
SĂNĂTATE Un chirurg vascular dezvăluie secretul vieții până la 90 de ani. Obiceiurile simple care pot menține arterele tinere și inima puternică
20:58
Un chirurg vascular dezvăluie secretul vieții până la 90 de ani. Obiceiurile simple care pot menține arterele tinere și inima puternică
JUSTIȚIE Procurorul Codrin Miron primește aviz unanim în CSM pentru conducerea DIICOT: ”Nu sunt mulțumit de cum funcționează DIICOT la nivel național”
20:50
Procurorul Codrin Miron primește aviz unanim în CSM pentru conducerea DIICOT: ”Nu sunt mulțumit de cum funcționează DIICOT la nivel național”
TEHNOLOGIE Opțiunea care îți permite să îți ștergi numele sau telefonul de pe Google
20:46
Opțiunea care îți permite să îți ștergi numele sau telefonul de pe Google
ADMINISTRAȚIE Ciprian Ciucu anunță că emblematica Pinacoteca București va fi refăcută: ”Va fi un punct de interes pentru iubitorii de artă din țară și străinătate”
19:52
Ciprian Ciucu anunță că emblematica Pinacoteca București va fi refăcută: ”Va fi un punct de interes pentru iubitorii de artă din țară și străinătate”
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Digi24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Cancan.ro
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
De la fast-food la tehnică militară: o firmă misterioasă din Râșnov, fără angajați, vrea să producă drone militare. Legături cu un fost ofițer SRI condamnat
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Click
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Descopera.ro
Adolescenții de astăzi dorm mult mai puțin decât cei de la finalul anilor 2000
CONTROVERSĂ Trump încă vrea să transforme Canada în al 51-lea stat al SUA după ce s-a referit la premierul Mark Carney ca „viitorul guvernator”
21:49
Trump încă vrea să transforme Canada în al 51-lea stat al SUA după ce s-a referit la premierul Mark Carney ca „viitorul guvernator”
RĂZBOI Petagonul a confirmat oficial că 140 de militari SUA au fost răniți în primele 10 zile de război cu Iranul
20:43
Petagonul a confirmat oficial că 140 de militari SUA au fost răniți în primele 10 zile de război cu Iranul
REȚETE Rețeta pentru cele mai bune pachețele de primăvară
20:30
Rețeta pentru cele mai bune pachețele de primăvară
ENERGIE UE cere statelor membre să reducă taxele pe energie pentru a reduce costul facturilor. În România, două treimi din factură reprezintă taxe și accize
20:27
UE cere statelor membre să reducă taxele pe energie pentru a reduce costul facturilor. În România, două treimi din factură reprezintă taxe și accize
SPORT Primele declarații ale antrenorului Mirel Rădoi în treningul FCSB: „Noi părem acum într-un picaj”
20:25
Primele declarații ale antrenorului Mirel Rădoi în treningul FCSB: „Noi părem acum într-un picaj”
ULTIMA ORĂ Victor Ponta, noi dezvăluiri la Gândul despre scandalul cu Oana Țoiu: Fostul premier o acuză direct că i-a blocat fiica în consulatul din Dubai
20:12
Victor Ponta, noi dezvăluiri la Gândul despre scandalul cu Oana Țoiu: Fostul premier o acuză direct că i-a blocat fiica în consulatul din Dubai

Cele mai noi

Trimite acest link pe