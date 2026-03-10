Procurorul Codrin Miron primește aviz unanim în CSM pentru conducerea DIICOT: ”Nu sunt mulțumit de cum funcționează DIICOT la nivel național”

Procurorul Codrin Miron, propus de ministrul Justiției, Radu Marinescu, pentru funcția de procuror-șef al DIICOT, a primit marți aviz favorabil unanim din partea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Votul a fost de 6 la 0, iar propunerea va fi înaintată președintelui României, Nicușor Dan, care urmează să ia decizia finală privind numirea, relatează Mediafax.

Aviz unanim pentru șefia DIICOT

Codrin Miron, actualul șef al DIICOT Timișoara, a fost primul procuror audiat marți în cadrul procedurii organizate de Secția pentru procurori a CSM pentru ocuparea funcțiilor de conducere ale marilor parchete din România.

La finalul audierii, membrii Secției au acordat aviz consultativ favorabil în unanimitate pentru numirea acestuia la conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), instituție condusă în prezent de procurorul-șef Alina Albu.

Propunerea urmează să fie transmisă ministrului Justiției, iar ulterior președintelui României, Nicușor Dan, cel care va decide dacă Miron va prelua oficial conducerea instituției.

„Nu sunt mulțumit de cum funcționează DIICOT la nivel național”

În timpul audierii din CSM, procurorul a vorbit despre direcțiile pe care le consideră prioritare pentru instituție și despre rezultatele obținute de structura DIICOT Timișoara, pe care o conduce în prezent.

„Nu sunt mulțumit de cum funcționează DIICOT la nivel național. Se putea mai mult, categoric. Suntem o țară de tranzit, putem avea capturi reprezentative. Pe culturile de canabis am excelat în capturi. Pe droguri de mare risc, cocaină, heroină, nu stăm foarte bine”, a spus Miron în audierea secției de procurori a CSM.

Procurorul a subliniat că are 21 de ani de experiență și că își asumă o „obligație morală” față de instituție, prezentând mai multe direcții pe care le-ar urmări dacă va conduce DIICOT:

•DIICOT trebuie să fie o instituție dinamică, să corespundă așteptărilor societății.

•Am reușit să destructurăm o grupare care alimenta cu droguri pe cei care au comis crima în Cenei. În timp record, am reușit să destructurăm acea rețea infracțională.

•Am destructurat o fabrică de țigări de contrabandă formată din moldoveni, cetățeni din Belarus, italieni.

•Doresc creșterea capacității operaționale a DIICOT prin măsuri ferme.

•Vreau o flexibilitate la noile cerințe sociale

•Vrem să asigurăm un răspuns modern la noile capabilități

•Doresc prioritizare a cauzelor penale: zona drogurilor este extrem de importantă, vrem o ofensivă totală: vizăm traficul de droguri stradal, în școli universități și în rândul tineri

•Vreau să vizăm reducerea ofertei de droguri, vrem să detectăm rutele interne de droguri

•Vizăm festivalurile care se organizează în România: Constanța, Cluj, București. Să aducem siguranță în rândul copiilor.

•Trebuie să avem fermitate în urmărirea penală la traficul de minori și să protejăm victimele

•Ne vom ocupa și de traficul de migranți și infracțiunile informaționale

•Trebuie resuscitat ANAF, să vină cu produse analitice de calitate: comerțul, transporturile și construcțiile

•În 2025, România a fost ținta unor atacuri hibride de origine rusă

•În ceea ce privește războiul iraniano- israeliano – american, să fim atenți, să nu aibă reverberații asupra României”.

Miron a mai afirmat că își dorește o descentralizare a comunicării instituției și o implicare mai activă a tuturor procurorilor DIICOT în relația cu presa: „Cu Alex Florența am chimie, am lucrat împreună”, a spus Miron.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat că l-a propus pe Codrin Horațiu Miron la conducerea DIICOT deoarece, prin proiectul său de management, „a identificat în mod corect direcţiile de acţiune în vederea creşterii capacităţii operaţionale a DIICOT”.

Avizul CSM este consultativ, iar decizia finală privind numirea îi aparține, potrivit legii, președintelui Nicușor Dan.