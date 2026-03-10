Prima pagină » Actualitate » Tragedie într-o bază aeriană din România. Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine. Cum s-a produs dezastrul

10 mart. 2026, 21:49, Actualitate
Un militar în vârstă de 30 de ani și-a pierdut viața marți după-amiază într-o bază aeriană din România, după ce a intervenit pentru a salva un câine căzut într-un bazin cu apă. În ciuda manevrelor de resuscitare și a intervenției echipajului medical, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Militarul a intrat în apă pentru a salva un câine

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, căpitanul Palferenț Octavian, militar al Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, se afla marți, 10 martie, în jurul orei 17:30, în incinta Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță”, unde participa la o misiune.

Conform datelor preliminare, ofițerul a intervenit pentru a salva un câine care căzuse într-un bazin cu apă din incinta unității. Militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, iar personalul bazei a început imediat manevrele de prim-ajutor până la sosirea echipajului Serviciului de Urgență.

Căpitanul Palferenț Octavian era căsătorit și nu avea copii.
Cazul este cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii acestui eveniment.
Conducerea Ministerului Apărării Naționale, Statul Major al Forțelor Aeriene și personalul unităților militare implicate își exprimă profundul regret pentru pierderea suferită și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a transmis Ministerul Apărării Naționale

Reprezentanții Ministerul Apărării Naționale au anunțat că incidentul este analizat de organele judiciare competente, care urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

