Controversa legată de atribuirea netransparentă a programului de înarmare european SAFE, în valoare de aproape 17 miliarde de euro alocate României, continuă. La puțin timp după ce raportul public SAFE a arătat că două treimi din buget merg către Germania și Franța, documentul ridică semne de întrebare și în ceea ce privește componența Comisiei de lucru care a decis repartizarea contractelor. Așa cum arată draftul proiectului de lege elaborat în toamna trecută, Armata, entitatea vizată direct de achizițiile contractate de statul român, lipsește aproape total din ecuație.
Se observă din documentul public că decizia alocării fondurilor a depins mai ales de:
Surprinde, în primul rând, absența Statului Major al Apărării, instituția care, potrivit statului, reprezintă România în relația cu UE și NATO. Potrivit statului său, Statul Major este structura centrală a Ministerului Apărării Naționale (MApN) din România, responsabilă de planificarea, organizarea și conducerea operațiunilor forțelor armate.
În prezent, Statul Major este condus de generalul Gheorghiță Vlad (foto jos), însă acesta nu a fost implicat în elaborarea și supervizarea documentului.
Raportul integral este disponibil AICI.
Draftul proiectului de lege, deja aprobat în comisiile de specialitate ale Parlamentului, a fost redactat inițial în octombrie-noiembrie 2025, când Ministerul Apărării era condus de Ionuț Moșteanu. Cel care ulterior și-a dat demisia în urma unui scandal public legat de declarații false asupra studiilor sale. Și care, trebuie precizat, nu a efectuat stagiul militar, așa cum singur a recunoscut.
Potrivit documentului intrat în posesia Gândul, singurul oficial care a reprezentat oficial Armata Română în Comisia de specialitate SAFE este, pe lângă ministrul Apărării (fostul ministru Ionuț Moșteanu, foto), Cornel-Ion Pleșa— șeful Direcției Generale pentru Armamente din cadrul MApN, arată Decizia nr 524/2025 publicată în Monitorul Oficial.
Deși a preluat de relativ puțin timp portofoliul de la Apărare, Radu Miruță s-a remarcat printr-o serie de declarații memorabile. Una devenită celebră este cea în care, chestionat de ce flota aeriană a Statelor Unite are nevoie de bazele din România, a răspuns senin că avioanele americane au nevoie să își tragă sufletul.
MAI a fost reprezentat în Comisie de ministrul titular, Cătălin Predoiu, dar și de Secretarul de stat Raed Arafat.
O altă figură cu rang înalt de decizie în structura instituțională a Comitetului de lucru SAFE este Radu Burnete, consilierul economic al Administrației Prezidențiale. Având în vedere natura militară și de securitate națională a programului, se pune întrebarea firească de ce nu și-a delegat Nicușor Dan consilierul pe Apărare.
Un aspect-cheie al circuitului de avizare SAFE este faptul că Mihai Jurca, șeful Cancelariei Primului-ministru, adus special de la Oradea de Ilie Bolojan și mâna dreaptă a acestuia, este coordonatorul național al programului de înarmare.
După cum arată documentul, deși nu are o pregătire de specialitate, Jurca are un rol major în configurația finală a contractelor.
La propunerea Cancelariei Prim-Ministrului, CSAT a aprobat, prin Hotărârea nr. 128/24.11.2025, Planul de investiții în industria de apărare a României și a reglementat cadrul în care se vor desfășura achizițiile SAFE.
Potrivit documentului, toate etapele au fost realizate în tim record. În doar o săptămână de la constituirea Grupului de lucru, Planul a fost transmit la Bruxelles.
Nu în ultimul rând, conform grilei decizionale, un rol important în cadrul consultărilor l-a ocupat și Oana Țoiu, șefa diplomației românești. Așadar, deși experții militari au avut o prezență mai mult simbolică în cadrul dezbaterilor, ministrul de Externe a avut un cuvânt de spus în toată structura decizională a SAFE.
Faptul că Armata a cam fost sărită din actul decizional este dovedit de o reacție de ultimă oră a directorului Romarm. Joi seară, Răzvan Pîrcălăbescu, managerul general Romarm şi președintele al Organizației Patronale Industria de Apărare, a lansat un atac dur la adresa ministrului Apărării Radu Miruță, spunând că „ar trebui judecat pentru înaltă trădare și subminarea economiei naționale”,
„Și-a bătut joc de apărare atât în perioada în care a fost ministrul Economiei, cât și la Apărare. Când a fost ministru la Economie, a privat apărarea de toți banii pentru investiții, iar acum a încercat sabotarea lor”, a spus Pîrcălăbescu la Antena 3 CNN.
În noiembrie 2025, Radu Miruță, Ministrul Economiei la acel moment, a făcut o plângere la Parchetul General și AMEPIP și reclamații la Parchetul General și AMEPIP privind numirea conducerii Romarm, pe care o considera ilegală.
Reacția lui Pîrcălăbescu vine după ce Radu Miruţă a fost acuzat că şi-a însuşit meritele realizării proiectului armei de asalt care va fi realizată la fabrica de la Cugir, după ce s-a opus vehement în şedinţele de Coaliţie şi de Guvern în care s-au discutat componentele programului SAFE, mai scrie sursa citată.
AUTORUL RECOMANDĂ