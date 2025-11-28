Prima pagină » Diverse » Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Președintele de la Farul, Gică Popescu, mesaj războinic înainte de meciul cu FCSB: „Avem șanse mari să câștigăm”

Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Președintele de la Farul, Gică Popescu, mesaj războinic înainte de meciul cu FCSB: „Avem șanse mari să câștigăm”

28 nov. 2025, 20:04, Diverse
Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Președintele de la Farul, Gică Popescu, mesaj războinic înainte de meciul cu FCSB: „Avem șanse mari să câștigăm”
Galerie Foto 2
Gică Popescu, la Gala Mari Sportivi ProSport 2025

Președintele clubului Farul Constanța, prezent la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, a transmis un mesaj războinic către cei de la FCSB, înainte de meciul direct de duminică (ora 20:30). Mai exact, fostul internațional român nu s-a ferit să admită că își dorește ca elevii lui Mihai Pintilii și Elias Charalambous să vină obosiți la meci, după partida pierdută la Belgrad, 1-0 cu Steaua Roșie Belgrad. „Avem șanse mari să câștigăm, dacă se întâmplă asta!”, a spus el. Partida ar putea cântări decisiv la finalul sezonului regulat, când se trage linie pentru a stabili echipele participante în play-off. Conștient de miza întâlnirii, Gică Popescu știe că elevii lui Zicu trebuie să se agațe de orice pentru a câștiga, astfel că nu s-a ferit să spună că își dorește ca jucătorii lui Gigi Becali să vină obosiți la jocul de duminică, după deplasarea de la Belgrad.

„Farul e una dintre activitățile pe care le fac cu drag, cu plăcere. Pun mult suflet și sunt foarte bucuros când avem și rezultate. (despre Farul – FCSB-n.r.) Este foarte multă lume care face această greșeală și o consideră pe FCSB ieșită din cursa pentru play-off. O echipă cu jucători așa cum are FCSB este periculoasă cât timp matematica le permite să spere la un loc în play-off. Eu cred că va face parte din primele 6 echipe, deoarece e o echipă cu, poate, cei mai valoroși jucători din Liga 1, o echipă care a dominat campionatul în ultimii trei ani. Chiar dacă a avut aceste rezultate proaste, pentru nivelul cu care ne-a obișnuit, e o echipă care oricând poate să facă rezultate. Le urez să vină obosiți la Constanța (n.r. după deplasarea de la Belgrad), pentru că avem șanse mai mari să câștigăm dacă sunt obosiți”, a declarat Gică Popescu, la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.

VEZI AICI VIDEO CU INTERVIUL ACORDAT DE GICĂ POPESCU

Recomandarea video

Mediafax
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
Digi24
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
Cancan.ro
BREAKING NEWS | A fost bătută cu ranga! Senatoarea POT a pierdut procesul
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Adevarul
„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak, fostul consilier de încredere al lui Zelenski
Mediafax
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea la o mănăstire doar dacă nu intră pe rețelele de socializare
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
Cancan.ro
Fosta 'fată de oraș' aruncă bomba: 'Nu m-am împăcat cu Măruță'
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Daliile – flori spectaculoase cu istorie, varietate și adaptabilitate surprinzătoare (P)
SPORT Cristina Neagu REVINE la CSM București? Ce nume „greu” va sosi pe banca tehnică
20:18
Cristina Neagu REVINE la CSM București? Ce nume „greu” va sosi pe banca tehnică
TEHNOLOGIE Oamenii de știință au detectat primul fulger de pe planeta Marte, în locul unde se crede că a existat cândva formă de viață
20:01
Oamenii de știință au detectat primul fulger de pe planeta Marte, în locul unde se crede că a existat cândva formă de viață
EXCLUSIV Ministerul Economiei a ajuns o afacere de familie sub șefia lui Miruță. CV-ul ministrului a fost redactat de soțul șefei de cabinet pe care Miruță o plimba pe banii străinilor și o numește în CA-uri bănoase. Soțul Ioanei Răduca nu are nicio calitate oficială
19:45
Ministerul Economiei a ajuns o afacere de familie sub șefia lui Miruță. CV-ul ministrului a fost redactat de soțul șefei de cabinet pe care Miruță o plimba pe banii străinilor și o numește în CA-uri bănoase. Soțul Ioanei Răduca nu are nicio calitate oficială
EXTERNE Dacă Ucraina vrea să adere la UE, trebuie să oprească corupția din rândul elitei politice, spune comisarul european pentru justiție, Michael McGrath
19:28
Dacă Ucraina vrea să adere la UE, trebuie să oprească corupția din rândul elitei politice, spune comisarul european pentru justiție, Michael McGrath
ECONOMIE Viitorul se construiește azi: Ritm tot mai alert pe marile coridoare de infrastructură rutieră
19:02
Viitorul se construiește azi: Ritm tot mai alert pe marile coridoare de infrastructură rutieră

Cele mai noi