Președintele clubului Farul Constanța, prezent la Gala Mari Sportivi ProSport 2025, a transmis un mesaj războinic către cei de la FCSB, înainte de meciul direct de duminică (ora 20:30). Mai exact, fostul internațional român nu s-a ferit să admită că își dorește ca elevii lui Mihai Pintilii și Elias Charalambous să vină obosiți la meci, după partida pierdută la Belgrad, 1-0 cu Steaua Roșie Belgrad. „Avem șanse mari să câștigăm, dacă se întâmplă asta!”, a spus el. Partida ar putea cântări decisiv la finalul sezonului regulat, când se trage linie pentru a stabili echipele participante în play-off. Conștient de miza întâlnirii, Gică Popescu știe că elevii lui Zicu trebuie să se agațe de orice pentru a câștiga, astfel că nu s-a ferit să spună că își dorește ca jucătorii lui Gigi Becali să vină obosiți la jocul de duminică, după deplasarea de la Belgrad.

„Farul e una dintre activitățile pe care le fac cu drag, cu plăcere. Pun mult suflet și sunt foarte bucuros când avem și rezultate. (despre Farul – FCSB-n.r.) Este foarte multă lume care face această greșeală și o consideră pe FCSB ieșită din cursa pentru play-off. O echipă cu jucători așa cum are FCSB este periculoasă cât timp matematica le permite să spere la un loc în play-off. Eu cred că va face parte din primele 6 echipe, deoarece e o echipă cu, poate, cei mai valoroși jucători din Liga 1, o echipă care a dominat campionatul în ultimii trei ani. Chiar dacă a avut aceste rezultate proaste, pentru nivelul cu care ne-a obișnuit, e o echipă care oricând poate să facă rezultate. Le urez să vină obosiți la Constanța (n.r. după deplasarea de la Belgrad), pentru că avem șanse mai mari să câștigăm dacă sunt obosiți”, a declarat Gică Popescu, la Gala Mari Sportivi ProSport 2025.

