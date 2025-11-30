Prima pagină » Diverse » George Simion candidează pentru un nou mandat la șefia AUR: „Cea mai grea povară a fost lupta cu sistemul”

George Simion vine azi, la Alba Iulia, în fața delegaților AUR reuniți la congres pentru a cere un nou mandat de președinte al formațiunii. Acesta și-a prezentat deja bilanțul actualului mandat, în care arată că partidul a crescut de la 10% în 2020 la peste 40% în 2025, și-a dublat numărul de parlamentari și a fost alături de români, inclusiv după inundațiile din Pechea și Suceava.

„În acești ani, cea mai grea povară a mandatului meu a fost lupta cu sistemul – un sistem înrădăcinat, agresiv, corupt și dispus să folosească orice mijloc pentru a bloca AUR și pentru a opri vocea românilor. Dar, alături de această luptă, o altă sarcină extrem de dificilă a fost munca de construcție a partidului, munca de organizare, de structurare și de întărire a ceea ce astăzi numim Mișcarea AUR”, a scris George Simion în raportul de activitate.

Liderul suveranist spune că a fost și rămâne „liderul opoziției reale: nu opoziția de birou, ci opoziția din stradă, din fața Guvernului, dintre fermieri, dintre oameni, în frigul protestului, în ploaie și în nedreptate”.

„Am luptat împotriva anulării alegerilor, împotriva furtului electoral și împotriva tuturor celor care au încercat să fure viitorul românilor”, a subliniat Simion.

Înainte de congresul de la Alba Iulia, AUR și-a stabilit deja noua arhitectură de vârf a partidului: Petrișor Peiu a fost desemnat președinte al Consiliului Național de Conducere, iar în structura de conducere au fost validați 14 vicepreședinți.

