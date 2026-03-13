George Simion, la Ministerul Energiei: „Să vină ministrul Bogdan Ivan să le spună oamenilor dacă poate sau nu să facă ceva pentru CE Oltenia!”

Președintele AUR George Simion a mers astăzi la Ministerul Energiei, acolo unde de trei zile zeci de angajați ai Complexului Energetic Oltenia au intrat în greva foamei. Oamenii sunt nemulțumiți din cauza concedierii a 1.800 de angajați de la 1 aprilie, măsură luată în contextul planului de restructurare a companiei.

George Simion spune că oamenii nu pot fi ținuți în stradă ca pe „niște câini” de statul român, iar ministrul Energiei și premierul Ilie Bolojan au obligația să vină să vorbească cu angajații CEO care riscă să ajungă pe drumuri.

„Îi cer ministrului Energiei să nu își bată joc de acești oameni, să vină aici, în fața lor, și să-l aducă de mână pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan trebuie să vorbească cu acești oameni pentru că nu e o gogoșerie, nu e un butic.

Oamenii aceștia lucrează la CE Oltenia și le expiră contractul colectiv de muncă, vor fi lăsați pe stradă, 1.800 de angajați, deci undeva la 5.000-6.000 de oameni afectați”, a declarat George Simion.

George Simion cere ministrului Bogdan Ivan să spună clar dacă acesta poate să ia o decizie pentru ajutorarea oamenilor care sunt umiliți în fața Ministerului Energiei.

„Îi cer lui Bogdan Ivan să vină în fața acestor oameni, să le zică da, da, nu, nu, pot să fac ceva pentru dumneavoastră sau nu. Pentru că ieri, în AGA, reprezentanții PSD-ului au votat contra celor 1.800 de angajați care stau aici. Eu ieri m-am deplasat personal în Târgu Jiu, oamenii aceștia de două nopți stau aici, nu li s-a pus la dispoziție nici măcar o toaletă. Sunt umiliți, cum sunt umiliți toți românii”, a mai spus acesta.

Potrivit lui George Simion, dispariția Complexului Energetic Oltenia va însemna căderea sistemului energetic național și plecarea românilor în străinătate.

„Dacă îi disponibilizăm, îi trimitem să producă energie în aceleași mine de lignit, în aceleași cariere, doar că sunt în Germania. În Germania e voie cu minerit, e voie cu încălzire pe cărbune, în România nu e voie. (…) Sunt tineri care nu merită să meargă să muncească peste hotare când noi trăim într-o țară bogată. Nu o să mai avem CE Oltenia. Românii trebuie să înțeleagă. Sistemul energetic național colapsează. Este o situație de maximă urgență”, a precizat George Simion.

Acesta a mai adăugat că premierul Ilie Bolojan are obligația să primească oamenii la masa discuțiilor astăzi și să înceteze să-și mai bată joc de cei care muncesc.

„Ilie Bolojon trebuie să-i primească pe acești oameni. Nu luni, nu să-și bată joc de viețile lor și să le pună sănătatea în pericol. Astăzi, oricând poate, că ei stau aici”, a spus președintele AUR, George Simion.

