Prima pagină » Actualitate » Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, explică cum ajunge un litru de lapte românesc să coste 9 lei la raft, din cauza adaosului comercial

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, explică cum ajunge un litru de lapte românesc să coste 9 lei la raft, din cauza adaosului comercial

Bianca Dogaru
13 mart. 2026, 16:54, Actualitate

Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării, a fost invitat în cadrul emisiunii ATITUDINI, moderată de jurnalistul Adina Anghelescu. Acesta a acuzat direct marile magazine de retail pentru prețurile crescute care sufocă bugetele românilor. Deși prețul la producător rămâne mic, produsele ajung la raft cu adaosuri uriașe. 

„Prețul la producător nu este mare. Prețul la alimente este foarte mare în magazinul de retail, adaosul comercial este foarte mare. Am avut discuții intense și probleme în Coaliție din cauza adaosului comercial,” a declarat Barbu în cadrul emisiunii. 

Un punct sensibil atins de ministru este diferența uriașă de preț dintre produsele de tip „marcă proprie” ale magazinelor și brandurile românești. Barbu a dat drept exemplu prețul unui litru de lapte.

„Consiliul Concurenței, împreună cu ANAF ar trebui să verifice aceste practici neloiale. Nu este corect. Știu că am fost acuzat când am spus că nu-mi mai doresc „marcă proprie” pe rafturile din România. Este posibil ca un litru de lapte tip „marcă proprie” să coste 4,9 lei la raft, în timp ce un litru de lapte românesc să coste 9 lei? Unde se duce acea diferență de preț, acel adaos comercial?”

Ministrul susține că a propus Comisiei Europene un mecanism prin care adaosul comercial să fie unitar și să elimine astfel discriminarea produselor românești față de cele din import.

„Am propus 3 subiecte foarte importante. Dacă aprobăm acest act normativ, piața comercială din România se reglează. Partea de adaos comercial la aceeași categorie de produs să fie unitar. În momentul de față există o practică neloială prin care produsele românești au un adaos comercial mult mai mare decât cele din import.”

Florin Barbu a dezvăluit o practică pe care o consideră neloială: refacturarea de servicii. Potrivit ministrului, după ce tranzacția dintre procesator și magazin se finalizează, retailerul mai facturează ulterior servicii de până la 25% din valoare. Acești bani rămân la magazin, în timp ce prețul final plătit de cetățean crește artificial.

 „Am propus ca tot ceea ce înseamnă discount în magazinul de retail să nu se mai facă mai mare decât costul de producție al produsului. Discountul să se realizeze la prețul de achiziție al produsului, astfel încât producătorul să nu sufere de la aceste discounturi.”

Barbu recunoaște că propunerile sale de plafonare a adaosului comercial au atras un val de critici și presiuni.

„Știți ce presiuni sunt, chiar și asupra mea. Nu am fost amenințat, dar am simțit presiunea mediatică. Eu nu înțeleg de ce deranjează pe cineva când ai un adaos comercial de 25% și mai ai 20% un profit net. De ce deranjează acest lucru? Nimeni nu dă nicio explicație. Toți mă acuză pe mine că intervin în piață.”

 

