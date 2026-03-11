George Simion, ironii la adresa lui Radu Miruță: „Ne pare rău ca avem un ministru al Apărării care nu face diferența dintre Răsărit și Apus”

George Simion, liderul AUR, a venit cu o replică pentru Radu Miruță, după ce acesta a încercat să facă o ironie la adresa AUR, însă a făcut o nouă gafă. Ministrul Apărării le-a transmis membrilor AUR ”răspundeți stăpânilor de la Apus”, încercând să facă referire la Rusia, însă la apus se află SUA.

George Simion l-a taxat pe Radu Miruță

Liderul AUR l-a taxat pe Radu Miruță, declarând că acesta nu știe să facă diferența dintre Apus și Răsărit. Simion a transmis că românii merită mai mult decât să asiste la un scandal public între partide.

„Îmi pare rău, nu-mi dau seama cum românii ar trebui să aibă încredere în ce se votează aici, acesta fiind ministrul Apărării. Încurcă apusul cu răsăritul, asta voia dumnealui să spună. Nu știe că NATO nu are comandant suprem, nu știe niște chestiuni care sunt de bază. Românii merită mai mult, iar disputa dintre USR și SOS nu face decât să îi agite și mai mult”, a declarat George Simion.

Declarația dată de Radu Miruță

”Probabil că cei de la AUR de asta sunt deranjați, pentru că devin inconsecvenți și nu mai știu cum să explice stăpânilor de la Apus faptul că România își crește capacitatea de apărare. Probabil că de aceea este gălăgie în această zonă astăzi. Pentru că, atunci când nu ai argumente, domnule Simion, îți pui oamenii să facă gălăgie, crezând că astfel generezi conținut”, a declarat Miruță.

