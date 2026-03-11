Prima pagină » Actualitate » George Simion, ironii la adresa lui Radu Miruță: „Ne pare rău ca avem un ministru al Apărării care nu face diferența dintre Răsărit și Apus”

George Simion, ironii la adresa lui Radu Miruță: „Ne pare rău ca avem un ministru al Apărării care nu face diferența dintre Răsărit și Apus”

11 mart. 2026, 19:08, Actualitate
George Simion, ironii la adresa lui Radu Miruță: „Ne pare rău ca avem un ministru al Apărării care nu face diferența dintre Răsărit și Apus”

George Simion, liderul AUR, a venit cu o replică pentru Radu Miruță, după ce acesta a încercat să facă o ironie la adresa AUR, însă a făcut o nouă gafă. Ministrul Apărării le-a transmis membrilor AUR ”răspundeți stăpânilor de la Apus”, încercând să facă referire la Rusia, însă la apus se află SUA.

George Simion l-a taxat pe Radu Miruță

Liderul AUR l-a taxat pe Radu Miruță, declarând că acesta nu știe să facă diferența dintre Apus și Răsărit. Simion a transmis că românii merită mai mult decât să asiste la un scandal public între partide.

„Îmi pare rău, nu-mi dau seama cum românii ar trebui să aibă încredere în ce se votează aici, acesta fiind ministrul Apărării. Încurcă apusul cu răsăritul, asta voia dumnealui să spună. Nu știe că NATO nu are comandant suprem, nu știe niște chestiuni care sunt de bază. Românii merită mai mult, iar disputa dintre USR și SOS nu face decât să îi agite și mai mult”, a declarat George Simion.

Declarația dată de Radu Miruță

Probabil că cei de la AUR de asta sunt deranjați, pentru că devin inconsecvenți și nu mai știu cum să explice stăpânilor de la Apus faptul că România își crește capacitatea de apărare. Probabil că de aceea este gălăgie în această zonă astăzi. Pentru că, atunci când nu ai argumente, domnule Simion, îți pui oamenii să facă gălăgie, crezând că astfel generezi conținut”, a declarat Miruță.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Vacanță 2026 în zona de război. Turcia, singura țară aflată la o aruncătură de rachetă de Iran, care asigură turiștii de liniște și huzur
19:48
Vacanță 2026 în zona de război. Turcia, singura țară aflată la o aruncătură de rachetă de Iran, care asigură turiștii de liniște și huzur
TEHNOLOGIE WhatsApp introduce un control parental mai strict pentru preadolescenți
19:39
WhatsApp introduce un control parental mai strict pentru preadolescenți
FLASH NEWS Bolojan se întâlnește cu Zelenski joi, dar ora este secretă ”din motive de securitate”
19:33
Bolojan se întâlnește cu Zelenski joi, dar ora este secretă ”din motive de securitate”
NEWS ALERT Ambasadorul SUA în România s-a întâlnit cu Bolojan. „Alianța noastră rămâne un pilon central al stabilității regionale”
19:16
Ambasadorul SUA în România s-a întâlnit cu Bolojan. „Alianța noastră rămâne un pilon central al stabilității regionale”
INEDIT Radu Miruță, confuz la votul din Parlament pe folosirea bazelor românești de către americani:„Răspundeți stăpânilor de la Apus”. La Apus sunt SUA
18:54
Radu Miruță, confuz la votul din Parlament pe folosirea bazelor românești de către americani:„Răspundeți stăpânilor de la Apus”. La Apus sunt SUA
UTILE Expert în călătorii. Care sunt ziua și ora ideală să rezervi bilete de avion. Prețurile pot fi surprinzătoare
18:26
Expert în călătorii. Care sunt ziua și ora ideală să rezervi bilete de avion. Prețurile pot fi surprinzătoare
Mediafax
(DOCUMENTE) Autoritățile române au clasificat la regim „secret” cererea administrației SUA pentru București. Cum votează Parlamentul, ce alte solicitări a mai primit de la Nicușor Dan
Digi24
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți
Cancan.ro
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
România, soluția de „back-up” a Americii. De ce experții consideră vitală dislocarea forțelor SUA pe Flancul Estic
Mediafax
Nicușor Dan, după ședința CSAT: Statul pregătește scenarii de reacție la creșterea prețului petrolului
Click
Vacanță ca în filme pentru Corina Caragea. Țara care a lăsat‑o fără cuvinte: „Este de neimaginat”
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Ce mâncăm influențează somnul. Care sunt alimentele care ne ajută?
FLASH NEWS Trump, despre Spania: „Spaniolii sunt un popor fantastic, dar au o conducere proastă. S-ar putea să încetăm comerțul cu ei”
19:51
Trump, despre Spania: „Spaniolii sunt un popor fantastic, dar au o conducere proastă. S-ar putea să încetăm comerțul cu ei”
CONTROVERSĂ Premierul maghiar Viktor Orbán susține că ucrainenii i-au amenințat familia, copiii și nepoții: „Toate au o limită”
19:42
Premierul maghiar Viktor Orbán susține că ucrainenii i-au amenințat familia, copiii și nepoții: „Toate au o limită”
SPORT Știm programul primei etape din playoff și playout din Superliga! A patra modificare în patru zile
19:26
Știm programul primei etape din playoff și playout din Superliga! A patra modificare în patru zile
SPORT Președintele celor de la CFR Cluj a lămurit situația financiară a echipei. Ce restanțe au elevii lui Daniel Pancu
19:12
Președintele celor de la CFR Cluj a lămurit situația financiară a echipei. Ce restanțe au elevii lui Daniel Pancu
MILITAR Emmanuel Macron spune că Strâmtoarea Ormuz a devenit „un teatru de război”. Capacitățile militare ale Iranului „nu sunt reduse la zero”
19:04
Emmanuel Macron spune că Strâmtoarea Ormuz a devenit „un teatru de război”. Capacitățile militare ale Iranului „nu sunt reduse la zero”
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
18:59
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 12 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu

Cele mai noi

Trimite acest link pe