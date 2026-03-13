Costel Gâlcă ANUNȚĂ înaintea derby-ului cu Dinamo. „E o șansă de a intra în istoria clubului”

13 mart. 2026, 17:20, Sport
Constantin Gâlcă a anunțat cum echipa sa ar putea câștiga derby-ul cu Dinamo de sâmbătă, Rapid având ca obiectiv câștigarea titlului.

Rapid – Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, pe Stadionul Giulești, în prima etapă a play-off-ului Superligii.

Pentru partida cu Rapid, dinamoviștii au probleme de lot, iar de la giuleșteni lipsesc Borisav Burmaz și Robert Sălceanu, accidentați de mai mult timp.

Costel Gâlcă știe cum Rapid ar putea câștiga derby-ul cu Dinamo

„De mâine începe play-off-ul pentru noi. Ne dorim în primul rând să avem un joc consistent. Va fi diferit de ceea ce s-a întâmplat în sezonul regulat. De aceea și intensitatea și organizarea noastră defensivă trebuie să fie mult mai bune față de ultimele partide cu Dinamo. E important ce facem noi. Mai mult ca niciodată va conta foarte mult și inspirația noastră în fața porții. Trebuie să fim mult mai concentrați și să dăm mult mai mult în acest meci, pentru că și ei vor veni cu ambiții foarte mari.

E clar că meciurile vor fi diferite față de cele din sezonul regulat, vor fi mai strânse, cu ambiții mai mari. De aceea trebuie să continuăm cu aceeași atitudine pe care am avut-o la ultimele meciuri. E important să avem o organizare foarte bună pentru că intensitatea va crește în aceste meciuri. Contează pentru noi că jucăm pe Giulești, cu stadionul plin. Întotdeauna suporterii noștri ne-au dus spre victorie, ne-au ajutat mult în momentele grele”, a declarat Costel Gâlcă.

Mulți spun că Universitatea Craiova este favorită și e normal, pentru că a avut mai multă constanță în rezultate și în joc până acum. Pentru noi, echipa trebuie să fie atuul. Echipa trebuie să dea totul, să creadă în acest drum (n.r. – spre titlu) ca pe o șansă de a intra în istoria clubului. Ca antrenor îmi doresc foarte mult să câștig acest titlu cu Rapid – Costel Gâlcă

Recomandarea video

Mediafax
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
Digi24
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
Cancan.ro
Amendă de 12.000 lei, introdusă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Câți bani va primi Primăria Generală din impozitul pe venit. Noua formulă de calcul inclusă în proiectul de buget pe 2026
Mediafax
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
Click
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Cancan.ro
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Ce se întâmplă doctore
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Oamenii de știință au aflat cum reușesc furnicile nocturne să călătorească
În plină austeritate, ministerele conduse de USR primesc mai mulți bani. Bolojan le-a crescut bugetele și cu 70% în unele cazuri. La Sănătate, bugetul a fost tăiat cu 12%. Gândul prezintă cifrele
18:47
În plină austeritate, ministerele conduse de USR primesc mai mulți bani. Bolojan le-a crescut bugetele și cu 70% în unele cazuri. La Sănătate, bugetul a fost tăiat cu 12%. Gândul prezintă cifrele
ACTUALITATE MApN. Armata nu confirmă resturi de drone pe teritoriul României. Misiunea de căutare s-a încheiat
18:38
MApN. Armata nu confirmă resturi de drone pe teritoriul României. Misiunea de căutare s-a încheiat
JUSTIȚIE O femeie din Suceava s-a căsătorit de două ori în şase luni, fără să divorțeze niciodată. Acum este cercetată pentru bigamie
18:10
O femeie din Suceava s-a căsătorit de două ori în şase luni, fără să divorțeze niciodată. Acum este cercetată pentru bigamie
FLASH NEWS Cuba cedează sub presiunea lui Trump. Președintele Díaz-Canel recunoaște că poartă discuții cu SUA pentru a evita „o criză existențială”
18:07
Cuba cedează sub presiunea lui Trump. Președintele Díaz-Canel recunoaște că poartă discuții cu SUA pentru a evita „o criză existențială”
VIDEO Alunecarea de teren de la Slatina este în continuare activă. Pământul stă să înghită străzile din zona calmitată
18:01
Alunecarea de teren de la Slatina este în continuare activă. Pământul stă să înghită străzile din zona calmitată
FLASH NEWS Circ în Consiliul Local Slatina, după votul de interzicere a păcănelelor. Aleșii locali s-au înjurat, s-au filmat și puțin a lipsit să se ia și la bătaie
17:53
Circ în Consiliul Local Slatina, după votul de interzicere a păcănelelor. Aleșii locali s-au înjurat, s-au filmat și puțin a lipsit să se ia și la bătaie

