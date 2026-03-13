Costel Gâlcă ANUNȚĂ înaintea derby-ului cu Dinamo. „E o șansă de a intra în istoria clubului”

Constantin Gâlcă a anunțat cum echipa sa ar putea câștiga derby-ul cu Dinamo de sâmbătă, Rapid având ca obiectiv câștigarea titlului.

Rapid – Dinamo se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, pe Stadionul Giulești, în prima etapă a play-off-ului Superligii.

Pentru partida cu Rapid, dinamoviștii au probleme de lot, iar de la giuleșteni lipsesc Borisav Burmaz și Robert Sălceanu, accidentați de mai mult timp.

Costel Gâlcă știe cum Rapid ar putea câștiga derby-ul cu Dinamo

„De mâine începe play-off-ul pentru noi. Ne dorim în primul rând să avem un joc consistent. Va fi diferit de ceea ce s-a întâmplat în sezonul regulat. De aceea și intensitatea și organizarea noastră defensivă trebuie să fie mult mai bune față de ultimele partide cu Dinamo. E important ce facem noi. Mai mult ca niciodată va conta foarte mult și inspirația noastră în fața porții. Trebuie să fim mult mai concentrați și să dăm mult mai mult în acest meci, pentru că și ei vor veni cu ambiții foarte mari.

E clar că meciurile vor fi diferite față de cele din sezonul regulat, vor fi mai strânse, cu ambiții mai mari. De aceea trebuie să continuăm cu aceeași atitudine pe care am avut-o la ultimele meciuri. E important să avem o organizare foarte bună pentru că intensitatea va crește în aceste meciuri. Contează pentru noi că jucăm pe Giulești, cu stadionul plin. Întotdeauna suporterii noștri ne-au dus spre victorie, ne-au ajutat mult în momentele grele”, a declarat Costel Gâlcă.

Mulți spun că Universitatea Craiova este favorită și e normal, pentru că a avut mai multă constanță în rezultate și în joc până acum. Pentru noi, echipa trebuie să fie atuul. Echipa trebuie să dea totul, să creadă în acest drum (n.r. – spre titlu) ca pe o șansă de a intra în istoria clubului. Ca antrenor îmi doresc foarte mult să câștig acest titlu cu Rapid – Costel Gâlcă