Zelenski și Macron critică decizia lui Donald Trump de a ridica sancțiunile pentru Rusia: „Ridicarea sancțiunilor nu ajută la pace”

După vizita din România, președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află vineri într-o vizită oficială în Franța, unde s-a întâlnit cu Emmanuel Macron pe fondul stagnării eforturilor de pace pentru războiul din Ucraina și a escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Discuțiile dintre cei doi lideri de stat s-au concentrat în principal pe intensificarea presiunii asupra Rusiei și pe modalitățile de a contracara „flota fantomă” de petroliere a Moscovei, pe care aceasta o folosește pentru a eluda sancțiunile economice.

După decizia lui Donald Trump de a ridica sancțiunile petroliere impuse Moscovei, Volodimir Zelenski a contestat această decizie. „Rusia primește resurse noi și suplimentare datorită destabilizării lumii”, susține președintele ucrainean, care estimează potențialul câștig la „în jur de 10 miliarde de dolari”, odată cu creșterea prețurilor petrolului și ridicarea unor sancțiuni americane. Potrivit acestuia, acest lucru „nu ajută la pace”.

O poziție similară a fost împărtășită și de Emmanuel Macron, care a contestat decizia SUA de a acorda derogări de la sancțiuni. „În ceea ce-i privește pe europeni și pe Franța, poziția comună este de a le menține [sancțiunile]”.

Donald Trump i-a oferit lui Putin o scutire de la sancțiuni pentru 30 de zile

Administrația Donald Trump a anunțat ridicarea temporară a sancțiunilor pentru petrolul rusesc aflat deja în tranzit pe mare. Decizia a fost luată pentru a stabiliza piața energetică globală, grav afectată de conflictul militar dintre SUA, Israel și Iran. Obiectivul principal dorit de americani este reducerea prețului combustibilului la pompă în SUA, care a crescut semnificativ după blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran. Licența emisă de Trezoreria SUA este valabilă doar 30 de zile, până pe 11 aprilie. Derogarea de la sancțiuni se aplică exclusiv țițeiului și produselor petroliere rusești care sunt deja încărcate pe nave.

