Zelenski și Macron critică decizia lui Donald Trump de a ridica sancțiunile pentru Rusia: „Ridicarea sancțiunilor nu ajută la pace"

Zelenski și Macron critică decizia lui Donald Trump de a ridica sancțiunile pentru Rusia: „Ridicarea sancțiunilor nu ajută la pace”

13 mart. 2026, 17:23, Știri externe
Zelenski și Macron critică decizia lui Donald Trump de a ridica sancțiunile pentru Rusia: „Ridicarea sancțiunilor nu ajută la pace”

După vizita din România, președintele ucrainean Volodimir Zelenski se află vineri într-o vizită oficială în Franța, unde s-a întâlnit cu Emmanuel Macron pe fondul stagnării eforturilor de pace pentru războiul din Ucraina și a escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.

Discuțiile dintre cei doi lideri de stat s-au concentrat în principal pe intensificarea presiunii asupra Rusiei și pe modalitățile de a contracara „flota fantomă” de petroliere a Moscovei, pe care aceasta o folosește pentru a eluda sancțiunile economice.
După decizia lui Donald Trump de a ridica sancțiunile petroliere impuse Moscovei, Volodimir Zelenski a contestat această decizie. „Rusia primește resurse noi și suplimentare datorită destabilizării lumii”, susține președintele ucrainean, care estimează potențialul câștig la „în jur de 10 miliarde de dolari”, odată cu creșterea prețurilor petrolului și ridicarea unor sancțiuni americane. Potrivit acestuia, acest lucru „nu ajută la pace”.

O poziție similară a fost împărtășită și de Emmanuel Macron, care a contestat decizia SUA de a acorda derogări de la sancțiuni. „În ceea ce-i privește pe europeni și pe Franța, poziția comună este de a le menține [sancțiunile]”.

Donald Trump i-a oferit lui Putin o scutire de la sancțiuni pentru 30 de zile

Administrația Donald Trump a anunțat ridicarea temporară a sancțiunilor pentru petrolul rusesc aflat deja în tranzit pe mare. Decizia a fost luată pentru a stabiliza piața energetică globală, grav afectată de conflictul militar dintre SUA, Israel și Iran. Obiectivul principal dorit de americani este reducerea prețului combustibilului la pompă în SUA, care a crescut semnificativ după blocarea Strâmtorii Ormuz de către Iran. Licența emisă de Trezoreria SUA este valabilă doar 30 de zile, până pe 11 aprilie. Derogarea de la sancțiuni se aplică exclusiv țițeiului și produselor petroliere rusești care sunt deja încărcate pe nave.

Recomandările autorului:

Mutare-surpriză a lui Trump. Ridică restricția Rusiei de a vinde petrol pe piața internațională, în ciuda opoziției UE. Cât timp se aplică excepția

Pentagonul publică imagini cu portavionul USS Abraham Lincoln după ce iranienii au pretins că l-au avariat

Navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz au adoptat o practică neobișnuită pentru a nu fi atacate de Iran. La ce tactică au apelat comandanții lor

FLASH NEWS Cuba cedează sub presiunea lui Trump. Președintele Díaz-Canel recunoaște că poartă discuții cu SUA pentru a evita „o criză existențială”
18:07
Cuba cedează sub presiunea lui Trump. Președintele Díaz-Canel recunoaște că poartă discuții cu SUA pentru a evita „o criză existențială”
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Lupte în Orient, ziua 14: Armata americană confirmă că șase militari au fost uciși, după ce un avion s-a prăbușit în vestul Irakului
17:11
🚨 Lupte în Orient, ziua 14: Armata americană confirmă că șase militari au fost uciși, după ce un avion s-a prăbușit în vestul Irakului
FLASH NEWS Scene aproape de leșin cu premierul Japoniei. Colaboratorii i-au sărit imediat in ajutor. Imaginile fac înconjurul planetei
16:39
Scene aproape de leșin cu premierul Japoniei. Colaboratorii i-au sărit imediat in ajutor. Imaginile fac înconjurul planetei
MEDIU Un chinez a fost arestat pentru că a încercat să scoată din Kenya mii de furnici dintr-o specie rară. Unde le ascunsese bărbatul
16:33
Un chinez a fost arestat pentru că a încercat să scoată din Kenya mii de furnici dintr-o specie rară. Unde le ascunsese bărbatul
MILITAR Pentagonul publică imagini cu portavionul USS Abraham Lincoln după ce iranienii au pretins că l-au avariat
15:32
Pentagonul publică imagini cu portavionul USS Abraham Lincoln după ce iranienii au pretins că l-au avariat
CONTROVERSĂ Navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz au adoptat o practică neobișnuită pentru a nu fi atacate de Iran. La ce tactică au apelat comandanții lor
15:11
Navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz au adoptat o practică neobișnuită pentru a nu fi atacate de Iran. La ce tactică au apelat comandanții lor
Mediafax
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
Digi24
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
Cancan.ro
Amendă de 12.000 lei, introdusă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Câți bani va primi Primăria Generală din impozitul pe venit. Noua formulă de calcul inclusă în proiectul de buget pe 2026
Mediafax
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
Click
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Cancan.ro
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Ce se întâmplă doctore
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Oamenii de știință au aflat cum reușesc furnicile nocturne să călătorească
În plină austeritate, ministerele conduse de USR primesc mai mulți bani. Bolojan le-a crescut bugetele și cu 70% în unele cazuri. La Sănătate, bugetul a fost tăiat cu 12%. Gândul prezintă cifrele
18:47
În plină austeritate, ministerele conduse de USR primesc mai mulți bani. Bolojan le-a crescut bugetele și cu 70% în unele cazuri. La Sănătate, bugetul a fost tăiat cu 12%. Gândul prezintă cifrele
ACTUALITATE MApN. Armata nu confirmă resturi de drone pe teritoriul României. Misiunea de căutare s-a încheiat
18:38
MApN. Armata nu confirmă resturi de drone pe teritoriul României. Misiunea de căutare s-a încheiat
JUSTIȚIE O femeie din Suceava s-a căsătorit de două ori în şase luni, fără să divorțeze niciodată. Acum este cercetată pentru bigamie
18:10
O femeie din Suceava s-a căsătorit de două ori în şase luni, fără să divorțeze niciodată. Acum este cercetată pentru bigamie
VIDEO Alunecarea de teren de la Slatina este în continuare activă. Pământul stă să înghită străzile din zona calmitată
18:01
Alunecarea de teren de la Slatina este în continuare activă. Pământul stă să înghită străzile din zona calmitată
FLASH NEWS Circ în Consiliul Local Slatina, după votul de interzicere a păcănelelor. Aleșii locali s-au înjurat, s-au filmat și puțin a lipsit să se ia și la bătaie
17:53
Circ în Consiliul Local Slatina, după votul de interzicere a păcănelelor. Aleșii locali s-au înjurat, s-au filmat și puțin a lipsit să se ia și la bătaie
SĂRBĂTORI Preparatele care au devenit tot mai căutate, în post. Ce preferă românii în aceste perioade de abstinență alimentară 
17:52
Preparatele care au devenit tot mai căutate, în post. Ce preferă românii în aceste perioade de abstinență alimentară 

