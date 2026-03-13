Prima pagină » Actualitate » CFR Călători anunță o rută nouă, cu trenuri noi. De când și pe ce traseu vor circula garniturile Alstom Coradia

CFR Călători anunță o rută nouă, cu trenuri noi. De când și pe ce traseu vor circula garniturile Alstom Coradia

13 mart. 2026, 16:55, Actualitate
FOTO - Profimedia

CFR Călători anunță, prin intermediul unui comunicat, că – începând cu 14 și 15 martie 2026 – introduce în circulație trenuri noi Alstom pe o rută nouă din programul de circulație: București Nord – Brașov – Sighișoara – Deva – Arad – Timișoara Nord și retur, astfel:

  • IR 16021 București Nord (11:20) – Timișoara Nord (23:12), începând cu 14 martie 2026;
  • IR 16023 Timișoara Nord (09:09) – București Nord (21:11), începând cu 15 martie 2026.

Noile trenurile vor fi operate cu rame electrice Alstom Coradia și vor asigura legături directe între Capitală și importante orașe din centrul și vestul țării, contribuind la extinderea conexiunilor de transport pe rețeaua feroviară și la îmbunătățirea condițiilor de călătorie pentru pasageri.

Ramele electrice care vor opera aceste trenuri fac parte din lotul complet de 12 unități Alstom, atribuit pentru operare în cadrul primului contract de servicii publice licitat din România (CSP-L1).

Până în prezent, ramele aflate în exploatare asigură, conform contractului, operarea trenurilor pe mai multe rute principale: București Nord – Constanța și retur, București Nord – Craiova și retur, București Nord – Deva și retur, București Nord – Craiova – Timișoara Nord – Arad și retur.

FOTO – Caracter ilustrativ

„Introducerea acestor trenuri face parte din programul de modernizare a serviciilor de transport prevăzut în Mersul Trenurilor 2025–2026, care are ca obiectiv creșterea calității transportului feroviar de călători pe rutele principale din România și sporirea atractivității acestui tip de transport”, se mai precizează în comunicatul CFR Călători.

Autorul mai recomandă:

Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie la CFR și Electrificare CFR pentru un posibil abuz de poziţie dominantă

Masă chiar în tren. Pe ruta București-Arad și retur există un restaurant pe șine

Doi kilometri de cale ferată din Gara Basarab, scoși din funcțiune. Guvernul a decis că nu mai prezintă interes

Soarele nu a strălucit prea mult pentru CFR Călători. Locomotiva care se anunța cu mare fast s-a defectat pe drum: Dan Badea a filmat totul

Câți pasageri folosesc linia de tren dintre Gara de Nord și Aeroportul Otopeni, o investiţie de 120 de milioane de euro

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE MApN. Armata nu confirmă resturi de drone pe teritoriul României. Misiunea de căutare s-a încheiat
18:38
MApN. Armata nu confirmă resturi de drone pe teritoriul României. Misiunea de căutare s-a încheiat
JUSTIȚIE O femeie din Suceava s-a căsătorit de două ori în şase luni, fără să divorțeze niciodată. Acum este cercetată pentru bigamie
18:10
O femeie din Suceava s-a căsătorit de două ori în şase luni, fără să divorțeze niciodată. Acum este cercetată pentru bigamie
VIDEO Alunecarea de teren de la Slatina este în continuare activă. Pământul stă să înghită străzile din zona calmitată
18:01
Alunecarea de teren de la Slatina este în continuare activă. Pământul stă să înghită străzile din zona calmitată
FLASH NEWS Circ în Consiliul Local Slatina, după votul de interzicere a păcănelelor. Aleșii locali s-au înjurat, s-au filmat și puțin a lipsit să se ia și la bătaie
17:53
Circ în Consiliul Local Slatina, după votul de interzicere a păcănelelor. Aleșii locali s-au înjurat, s-au filmat și puțin a lipsit să se ia și la bătaie
SĂRBĂTORI Preparatele care au devenit tot mai căutate, în post. Ce preferă românii în aceste perioade de abstinență alimentară 
17:52
Preparatele care au devenit tot mai căutate, în post. Ce preferă românii în aceste perioade de abstinență alimentară 
VIDEO Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, avertisment sumbru despre Acordul Mercosur: „Poate fi distrugerea agriculturii din România”
17:49
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, avertisment sumbru despre Acordul Mercosur: „Poate fi distrugerea agriculturii din România”
Mediafax
Victor Alistar: „Ne aflăm după amputarea severă a statutului magistraților”
Digi24
Un cilindru misterios cu înălțimea unei clădiri cu patru etaje a ieşit brusc din pământ în Japonia
Cancan.ro
Amendă de 12.000 lei, introdusă în 2026, pentru toți românii care locuiesc la bloc și comit această greșeală
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Câți bani va primi Primăria Generală din impozitul pe venit. Noua formulă de calcul inclusă în proiectul de buget pe 2026
Mediafax
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
Click
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Cancan.ro
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Ce se întâmplă doctore
Cristina Șișcanu, imagini incendiare după ce a slăbit enorm! Soția lui Mădălin Ionescu arată mai bine ca niciodată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Descopera.ro
Mister rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Oamenii de știință au aflat cum reușesc furnicile nocturne să călătorească
În plină austeritate, ministerele conduse de USR primesc mai mulți bani. Bolojan le-a crescut bugetele și cu 70% în unele cazuri. La Sănătate, bugetul a fost tăiat cu 12%. Gândul prezintă cifrele
18:47
În plină austeritate, ministerele conduse de USR primesc mai mulți bani. Bolojan le-a crescut bugetele și cu 70% în unele cazuri. La Sănătate, bugetul a fost tăiat cu 12%. Gândul prezintă cifrele
FLASH NEWS Cuba cedează sub presiunea lui Trump. Președintele Díaz-Canel recunoaște că poartă discuții cu SUA pentru a evita „o criză existențială”
18:07
Cuba cedează sub presiunea lui Trump. Președintele Díaz-Canel recunoaște că poartă discuții cu SUA pentru a evita „o criză existențială”
ACTUALITATE Alimentul din cauza căruia ne îngrășăm cel mai mult, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
17:40
Alimentul din cauza căruia ne îngrășăm cel mai mult, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
MESAJ Zelenski și Macron critică decizia lui Donald Trump de a ridica sancțiunile pentru Rusia: „Ridicarea sancțiunilor nu ajută la pace”
17:23
Zelenski și Macron critică decizia lui Donald Trump de a ridica sancțiunile pentru Rusia: „Ridicarea sancțiunilor nu ajută la pace”
SPORT Costel Gâlcă ANUNȚĂ înaintea derby-ului cu Dinamo. „E o șansă de a intra în istoria clubului”
17:20
Costel Gâlcă ANUNȚĂ înaintea derby-ului cu Dinamo. „E o șansă de a intra în istoria clubului”
COMERȚ Leguma din piețe care a devenit aproape un lux pentru români. Costă acum cât două kilograme de carne
17:12
Leguma din piețe care a devenit aproape un lux pentru români. Costă acum cât două kilograme de carne

Cele mai noi

Trimite acest link pe