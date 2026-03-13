Leguma din piețe care a devenit aproape un lux pentru români. Costă acum cât două kilograme de carne

Românii au început să cumpere tot mai rar unele produse, din cauza prețurilor care au crescut constant în ultima vreme. Printre ele se numără cartofii noi, care au început să apară în piețe la prețuri destul de mari. Mai mult, în unele situații, un kilogram ajunge să coste aproape cât două kilograme de carne, potrivit Cancan.

În piețele din Timișoara, prețul cartofilor noi i-a luat prin surprindere pe mulți cumpărători. Sunt importați din Ungaria și se vând cu aproape 35 de lei kilogramul.

Totuși, prețul este mai mic decât la începutul sezonului pentru că, în urmă cu aproape o săptămână, același produs era în valoare de 40 de lei kilogramul. Dar în primele zile în care au apărut pe piață, tarifele au fost și mai mari.

Potrivit vânzătorilor, primele legume de sezon sunt etichetate ca fiind „delicatese”, deoarece cantitățile sunt mici, iar cererea este mare.

Comercianții susțin că primele loturi de cartofi noi sunt și cele mai scumpe, pentru că producția este limitată, iar transportul din alte țări contribuie la creșterea substanțială a costurilor.

„Cred că 60 de lei, 60-55 sigur. Aia a fost prima strigare la ei. Iar acum, încet, încet tot scad. Sigur și săptămâna care vine vor scădea. […]”, a transmis Andreea Adăescu.

Comercianții mărturisesc faptul că au adus cartofii noi în piețe mai ales la cererea clienților, chiar dacă știau că prețul este încă foarte ridicat.

„Noi am adus în prima zi cartofii noi, pentru că ne-au cerut clienții. Am și discutat cu ei și le-am explicat de ce nu îi am încă, pentru că prețurile sunt prea sus. Și când le-am spus că sunt 45-50 de lei, au zis: «mai așteptăm». Și acum, dacă au mai scăzut, este un preț mai rezonabil și un pic de poftă acolo merită încercat”, a mai adăugat Andreea Adăescu.

Românii cumpără cartofi, chiar și la aceste prețuri

Dar, cu toate că prețul rămâne ridicat, mulți clienți aleg să cumpere măcar o cantitate mică. Un kilogram de cartofi noi ajunge să coste cât aproape zece kilograme de cartofi obișnuiți sau cât aproape două kilograme de carne.

Însă, chiar și în aceste condiții, unii cumpărători aleg să cumpere cantități mici, doar pentru a se bucura de gustul lor specific.

