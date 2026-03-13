Statele din Golf au respins noi atacuri iraniene vineri dimineață, explozia fiind auzită în centrul Dubaiului în timp ce apărarea aeriană a interceptat un proiectil.

Un videoclip geolocalizat de CNN arată un nor dens de fum ridicându-se deasupra zgârie-norilor din districtul financiar central al Dubaiului.

Biroul de presă din Dubai a declarat că „resturile rezultate în urma unei interceptări reușite au provocat un incident minor la fațada unei clădiri din centrul Dubaiului”, într-o postare pe X, puțin înainte de ora 8 dimineața, ora locală. Nu au fost raportate victime, a declarat biroul de presă.

La scurt timp după aceea, autoritatea de gestionare a situațiilor de urgență din Emiratele Arabe Unite a declarat că răspunde la o amenințare cu rachete.