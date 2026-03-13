Prima pagină » Știri externe » Lupte în Orient, ziua 14: Un avion al SUA de realimentare Boeing KC-135 Stratotanker s-a prăbușit în Irak. Explozii la Dubai după un atac Iranian

🚨 Lupte în Orient, ziua 14: Un avion al SUA de realimentare Boeing KC-135 Stratotanker s-a prăbușit în Irak. Explozii la Dubai după un atac Iranian

Mihai Tănase
13 mart. 2026, 07:18, Știri externe
Lupte în Orient, ziua 14: Un avion al SUA de realimentare Boeing KC-135 Stratotanker s-a prăbușit în Irak. Explozii la Dubai după un atac Iranian
Explozie - Imagine cu caracter ilustrativ
08:00

Alertă aeriană la baza NATO Incirlik din Turcia

Sirenele au fost auzite la baza aeriană Incirlik, un punct strategic al NATO în sudul Turciei, potrivit AFP.

Alerta aeriană vine după ce zilele trecute Turcia a respins două atacuri cu rachete balistice Iraniene. Președintele Erdogan a condamnat atacurile și a avertizat Iranul să nu mai repete astfel de „greșeli” asupra Turciei.

07:30

Explozii în Dubai după un nou atac iranian cu rachete

Statele din Golf au respins noi atacuri iraniene vineri dimineață, explozia fiind auzită în centrul Dubaiului în timp ce apărarea aeriană a interceptat un proiectil.

Un videoclip geolocalizat de CNN arată un nor dens de fum ridicându-se deasupra zgârie-norilor din districtul financiar central al Dubaiului.

Biroul de presă din Dubai a declarat că „resturile rezultate în urma unei interceptări reușite au provocat un incident minor la fațada unei clădiri din centrul Dubaiului”, într-o postare pe X, puțin înainte de ora 8 dimineața, ora locală. Nu au fost raportate victime, a declarat biroul de presă.

La scurt timp după aceea, autoritatea de gestionare a situațiilor de urgență din Emiratele Arabe Unite a declarat că răspunde la o amenințare cu rachete.

07:18

Iranul a lovit o bază cu militari francezi în Irak. Sunt cel puțin șase răniți

Un atac cu drone iraniene lansat joi noaptea asupra unei baze militare din zona orașului irakian Erbil a provocat rănirea a șase soldați francezi, scrie presa internațională.

Baza este folosită în comun de militarii Franței și de forțele kurde. Imagini distribuite pe X arată o zonă incendiată și un steag marcând teritoriul bazei.

Incidentul vine după ce un alt atac raportat în noaptea de miercuri spre joi la o bază din Erbil unde erau staționate trupe italiene a determinat guvernul de la Roma să decidă evacuarea tuturor militarilor aflați acolo.

07:20

Un avion american de realimentare cu carburant în zbor de tip Boeing KC-135 ”Stratotanker” s-a prăbușit în vestul Irakului

Comandamentul Central al Armatei SUA anunță, printr-un comunicat oficial, că și-a pierdut aeronava cisternă KC-135, chiar în timpul realimentării, pe teritoriul Irakului.

Reporterul Jenniffer Jacobs de la CBS susține că primul avion cisternă s-a prăbușit în vestul Irakului cu o echipă de 6 militari. Celălalt avion KC-135 (avion cisternă) „a fost lovit, dar a aterizat în Israel”, susține CBS.

Războiul din Orientul Mijlociu a ajuns în cea de-a 14-a zi și nu dă semne că s-ar putea încheia prea curând. Bombardamentele continuă să facă victime atât la Teheran, cât și în Israel. De asemenea, armata americană a confirmat pierderea unui avion de realimentare în zbor cu carburant de tip KC-135, în vestul Irakului. 

GÂNDUL vă ține la curent cu cele mai noi evoluții din războiul în plină escaladare din Orient.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Un avion-cisternă american KC-135 Stratotanker s-a prăbușit în vestul Irakului. E al patrulea avion pierdut de SUA de la începutul războiului din Iran
08:08
Un avion-cisternă american KC-135 Stratotanker s-a prăbușit în vestul Irakului. E al patrulea avion pierdut de SUA de la începutul războiului din Iran
FLASH NEWS Cutremur puternic în centrul Turciei. Oamenii au ieșit în stradă de teamă să nu se repete tragedia din 2023. Ce magnitudine a avut
07:37
Cutremur puternic în centrul Turciei. Oamenii au ieșit în stradă de teamă să nu se repete tragedia din 2023. Ce magnitudine a avut
ECONOMIE Diferență uriașă de trai: un român stabilit în Olanda explică diferențele de prețuri și salarii față de România
00:14
Diferență uriașă de trai: un român stabilit în Olanda explică diferențele de prețuri și salarii față de România
FOTO Erupție impresionantă în Hawaii. Drumurile și parcul național au fost închise după ce vulcanul Kilauea a aruncat cu lavă la 300 de metri înălțime
22:33
Erupție impresionantă în Hawaii. Drumurile și parcul național au fost închise după ce vulcanul Kilauea a aruncat cu lavă la 300 de metri înălțime
CONTROVERSĂ Care sunt achizițiile pentagonului din anul 2025. Homar și crab în valoare de 9 milioane de dolari, mobilă sau un pian Steinway
21:46
Care sunt achizițiile pentagonului din anul 2025. Homar și crab în valoare de 9 milioane de dolari, mobilă sau un pian Steinway
LOTO A câștigat 500.000 de dolari la un loz în plic și a leșinat când și-a dat seama: „Nu puteam să respir”
21:15
A câștigat 500.000 de dolari la un loz în plic și a leșinat când și-a dat seama: „Nu puteam să respir”
Mediafax
Încă 96 de cetățeni români repatriați din Orientul Mijlociu prin mecanismul rescEU
Digi24
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar
Cancan.ro
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Mediafax
Nawrocki blochează participarea Poloniei în programul SAFE. Tusk: „A ratat ocazia de a acționa ca un patriot”
Click
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
Digi24
Sfaturile mamei lui Ilie Bolojan către fiul ei: „Dragul mamei, nu demisiona”
Cancan.ro
De ce a murit Iulian Mugurel Vrabete de la Holograf? Fanii au simțit că ceva nu este în regulă, încă din urmă cu aproape o lună
Ce se întâmplă doctore
Îți mai amintești de „Pisi” din „Inimă de țigan”? Cum arată și cu ce se ocupă acum Dana Hauer! Mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Concluzia jurnaliștilor TopGear când după interacțiunea cu Dacia Bigster: „Incitantă ca un pui de...”. Iar asta nu e o critică
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
O țară europeană cu o populație mare de români este ferită de viitoarele scumpiri la energie
INEDIT Electrocasnicul din bucătărie care consumă într-o secundă cât 100 de becuri aprinse simultan
08:13
Electrocasnicul din bucătărie care consumă într-o secundă cât 100 de becuri aprinse simultan
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Am asistat la transformarea unui gest de rutină al venirii americanilor într-o diversiune ca să-l înghițim astăzi pe Zelenski”
08:00
Ion Cristoiu: „Am asistat la transformarea unui gest de rutină al venirii americanilor într-o diversiune ca să-l înghițim astăzi pe Zelenski”
ECONOMIE Decizie oficială. Cresc pensiile de la 1 iulie 2026 pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează
07:47
Decizie oficială. Cresc pensiile de la 1 iulie 2026 pentru această categorie de pensionari români. Cine se încadrează
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Kogălniceanu nu e o bază militară a SUA, ci este o construcție scumpă pe care o împrumută americanilor”
07:30
Dan Dungaciu: „Kogălniceanu nu e o bază militară a SUA, ci este o construcție scumpă pe care o împrumută americanilor”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Ar putea să folosească aceeași tactică și votul Parlamentului și pentru potențiala umbrelă nucleară franceză”
07:30
Dan Dungaciu: „Ar putea să folosească aceeași tactică și votul Parlamentului și pentru potențiala umbrelă nucleară franceză”
STATISTICĂ Ce salariu are un paznic de noapte în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrează
07:29
Ce salariu are un paznic de noapte în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrează

Cele mai noi

Trimite acest link pe