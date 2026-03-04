George Simion vorbește imediat după președintele Congresului SUA, la Washington

Liderul opoziției din România se află în aceste zile în capitala Statelor Unite, unde a fost invitat să ia cuvântul în cadrul conferinței Alliance of Sovereign Nations. Conform unor surse din interiorul organizatorilor, discursul său va fi imediat după cel susținut de Mike Johnson, președintele Camerei Reprezentanților, în cadrul unui panel despre cenzură și libertatea de exprimare.

Alături de George Simion se mai află prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, și alți șapte senatori și deputați ai formațiunii.

Conform unor surse din interiorul organizatorilor, Simion va vorbi în cadrul unui panel despre cenzură și libertatea de exprimare.

Mesajul liderului AUR vine într-un context în care ecourile Raportului Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților, potrivit căruia Comisia Europeană a intervenit flagrant în alegerile desfășurate în mai multe țări, inclusiv România, sunt departe de a fi stinse.

Evenimentul Alliance of Sovereign Nations este organizat de Turning Point USA, fondată de Charlie Kirk, și de Anna Paulina Luna, apropiată a președintelui Trump și una dintre cele mai puternice și influente voci din cadrul Congresului american. Potrivit website-ului oficial, conferința va reuni lideri politici, ai mediului de afaceri, al celui academic și nu numai, „pentru un eveniment influent și informativ, centrat pe problemele care afectează omenirea.”

Surse de la vârful AUR au declarat că liderul suveranist român va avea întâlniri atât cu Mike Johnson, alți membri ai Congresului SUA, cât și cu reprezentanți ai Departamentului de Stat.