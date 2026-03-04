Prima pagină » Știri politice » George Simion, mesaj din SUA: „Doar Administrația Trump ne poate salva”

George Simion, mesaj din SUA: „Doar Administrația Trump ne poate salva”

04 mart. 2026, 20:19, Știri politice

George Simion se află în SUA, acolo unde figurează printre invitații conferinței internaționale „Alianța Națiunilor Suverane” („Alliance of Sovereign Nations”). Liderul AUR este prezent la conferința extremiștilor, care are loc în perioada 4 – 6 martie 2026.

„Bună seara, dragi prieteni. În următoarele zile vom fi iarăși cu o delegație la Washington DC. Sunt multe voci în țară care vor să facem noi pacea mondială, să aducem liniștea în Orientul Mijlociu. Pozițiile noastre nu s-au schimbat, trebuie să existe pace în lume, însă sincer să vă zic, în acest moment, România este într-o situație în care nu mai avem democrație, în care alegerile au fost anulate, în care, chiar dacă avem mâine alegeri, ele nu vor fi libere, în care poporul român nu se poate exprima, în care trebuie să luăm niște hotărâri cu cine suntem, de partea cui.

Și în acest moment doar Administrația Trump și doar ideea de normalitate și lume liberă ne poate salva. Eu voi lua cuvântul mâine într-o conferință cu 80 de participanți din 38 de țări, reprezentanți aleși de către popor. În total, vor fi aproximativ 50 de țări care și-au trimis reprezentanții la această conferință”, a spus George Simion.

George Simion este prezent la conferința din SUA

„Ne luptăm și nu reușim să rupem această hidră care efectiv controlează țara de 35 de ani”

George Simion compară sistemul cu o „hidră care controlează țara de 35 de ani” și pe care încearcă să o înlăture de la putere. A făcut referire și la declarațiile făcute de Alexandru Muraru legate de deplasarea liderului AUR în Statele Unite Ale Americii.

„Știu că este frustrant, știu că de un an și jumătate ne luptăm și nu reușim să rupem această hidră care efectiv controlează țara de 35 de ani. Vom reuși, să nu vă pierdeți speranța, să nu renunțați. Alegerile corecte și libere sunt cheia, revenirea la puterea poporului român. Noi constituim alianțe, ne facem prieteni, suntem respectați aici, la Washington DC. Contez pe fiecare român din țară sau de peste hotare că nu renunță, că se implică în această bătălie și că vom reuși să fim iarăși ce-am fost și mai mult decât atât, că vom fi stăpâni la noi acasă.

Am văzut și știți cu toții cu ce ne-am confruntat. Am văzut în țară că fratele ambasadorului României de aici, nefericit, un Muraru, care e deputat în țară, vrea ca noi să fim arestați, să fim scoși în afara legii, să n-avem parte de niciun drept.

Doar că noi nu suntem doar noi, persoană fizică, noi reprezentăm o mișcare a cel puțin jumate din populația României. Așa că o să ne luptăm pentru voi. Nu vă pierdeți speranța, luptați, luptați, luptați și vom câștiga noi, românii”, a transmis George Simion.

Sursă foto & video: Facebook George Simion

