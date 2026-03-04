Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » H.D. Hartmann: „Khamenei știa că va fi omorât, iar prezența familiei, a fost un sacrificiu ritualic”

H.D. Hartmann: „Khamenei știa că va fi omorât, iar prezența familiei, a fost un sacrificiu ritualic”

Serdaru Mihaela
04 mart. 2026, 23:00, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 4 martie 2026, analistul H.D Hartmann a oferit o analiză detaliată a traiectoriei lui Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului timp de 37 de ani, subliniind contrastul economic cu Turcia și elemente biografice dramatice. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

H.D. Hartmann subliniază că, sub Khamenei, PIB-ul Iranului a crescut de la 100 de miliarde la 800 de miliarde de dolari. În contrast, Turcia sub Erdogan a trecut de la 400 de miliarde la 2.000 de miliarde, ilustrând diferențe majore de performanță economică.

Marius Tucă: „Ce s-a întâmplat cu Iranul în perioada acestui lider spiritual? Ce s-a întâmplat cu Iranul în acești 37 de ani?”

HD. Hartmann: „De la 100 de milioane PIB, ajunge la 800 de miliarde. Asta e prima cifră pe care trebuie să o discutăm. Ca să înțelegeți, Turcia sub Erdogan, de la 400 de miliarde PIB, ajunge la 2.000 de miliarde”

Carieră politică timpurie a lui  Ali Khamenei

Khamenei a fost al treilea președinte al Republicii Islamice (după ce al doilea a fost asasinat la 25 de zile de la numire). A devenit cel mai tânăr președinte al Iranului la aproximativ 40-50 de ani. În timpul președinției, Khamenei a scăpat dintr-un atentat în Marea Moschee din Teheran. Un suport de rugăciuni explodat i-a mutilat mâna dreaptă (acum purtată într-o mănușă) și i-a afectat un ochi.

Viața personală și pierderi

De origine azeră, Khamenei este căsătorit cu o femeie influentă, are șase copii (patru băieți, două fete) și mai mulți gineri. Recent, o fiică, nepoți și rude au murit într-un bombardament israelian asupra vilei sale din Teheran.  H.D. Hartmann speculează, alături de figuri precum Adrian Năstase și Adrian Severin, că Khamenei știa de iminentul atac israelian și a ales să rămână în vilă cu familia pentru un „sacrificiu ritualic”, martirizându-se pentru a impulsiona rezistența iraniană și supraviețuirea regimului.

Și acest om, la 50 de ani, este azer de origine, căsătorit cu una din cele mai puternice femei. Are șase copii, patru băieți și două fete. Câțiva ginerii și una din fete, plus nepoatele, mor în bombardamentul din vila sa. Părerea mea e că a fost un sacrificiu, aici Adrian Năstase a văzut-o la fel ca mine. Părerea mea e că știa că îl vor omorî israelienii și a vrut să moară. El a stat în vila lui, din Teheran, nu a fugit. Erau toți acolo, părerea mea este că a fost un sacrificiu ritualic” , spune H.D. Hartmann

 

(2:50) Adrian Severin.

