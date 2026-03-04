Spania cedează în fața amenințărilor lui Donald Trump și acceptă cooperarea militară cu SUA în conflictul cu Iran

Casa Albă a anunțat miercuri că Spania a acceptat să coopereze cu armata Statelor Unite. Decizia Madridului vine la doar o zi după ce președintele Donald Trump a amenințat cu oprirea relațiilor comerciale, potrivit Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că oficialii spanioli au înțeles mesajul președintelui și au confirmat acordul de colaborare în ultimele ore.

„Cred că au auzit mesajul președintelui ieri, tare și clar. Din câte înțeleg eu, în ultimele ore au fost de acord să coopereze cu armata SUA”, a spus Leavitt într-o conferință de presă.

Conflictul a izbucnit după ce Spania a refuzat inițial să permită avioanelor americane accesul la bazele militare din sudul țării pentru atacurile împotriva Teheranului. Guvernul spaniol a criticat acțiunile militare ale SUA și Israelului, pe care le-a numit ilegale și nechibzuite.

Spania „nu va fi vasalul” niciunei alte țări, a declarat miercuri vicepremierul Maria Jesus Montero.

