Prima pagină » Actualitate » Grindeanu, în cazul blocajului pe buget: „I-am spus de patru ori astăzi la Coaliție lui Bolojan că nu suntem de acord cu această abordare. O spun încă o dată, ca să fie clar!

Grindeanu, în cazul blocajului pe buget: „I-am spus de patru ori astăzi la Coaliție lui Bolojan că nu suntem de acord cu această abordare. O spun încă o dată, ca să fie clar!

04 mart. 2026, 22:00, Actualitate
Grindeanu, în cazul blocajului pe buget:

Miercuri, după mai bine de 3 ore de discuții, bugetul de stat a rămas tot la nivel de schiță. Social-democrații spun că premierul Bolojan ar fi inclus în mod deliberat în proiectul de buget prevederi care contrazic pozițiile exprimate de partenerii din coaliție. Imediat după ce a fost declarat blocajul liderul PSD, Sorin Grindeanu a venit cu o reconfirmare pe Facebook: „I-am spus de patru ori astăzi la Coaliție că nu suntem de acord cu această abordare”.

Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale. Domnul Bolojan și-a revocat singur măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale. Domnul Bolojan a luat astfel miliarde de lei din buget și i-a lăsat la bogați. Iar acum ne cere să fim „responsabili” când discutăm dacă un copil cu dizabilități trebuie să primească de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului.
I-am spus de patru ori astăzi la Coaliție că nu suntem de acord cu această abordare. O spun încă o dată, ca să fie clar!. a postat liderul PSD.

În opinia social-democraților, această abordare ar genera tensiuni politice și ar bloca adoptarea bugetului.

„Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare.”

PSD reclamă mai multe puncte din proiectul de buget propus de premier. Printre ele se numără subfinanțarea programului de solidaritate, cerut de partid pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile afectate de inflație și de măsurile de austeritate, reducerea investițiilor pentru dezvoltarea comunităților locale și „confiscarea” la bugetul central a unei părți din sumele care ar reveni autorităților locale.

Recomandarea autorului: PSD suspendă dialogul cu Bolojan și îl acuză direct că blochează bugetul pe 2026. „Atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Șefa OMV Petrom, prima reacție după creşterea preţului la carburanţi. Ce se întâmplă în România: „Suntem un importator net de petrol brut”
22:57
Șefa OMV Petrom, prima reacție după creşterea preţului la carburanţi. Ce se întâmplă în România: „Suntem un importator net de petrol brut”
ACTUALITATE H. D. Hartmann: „Iranul nu are bomba atomică, dar este la luni de zile să ajungă la ea. Au nevoie de o singură bombă să devină intangibili”
22:30
H. D. Hartmann: „Iranul nu are bomba atomică, dar este la luni de zile să ajungă la ea. Au nevoie de o singură bombă să devină intangibili”
ACTUALITATE Aveți 25 de secunde să vă salvați. Ce infrastructuri poate bloca sistemul de alertare seismică
21:43
Aveți 25 de secunde să vă salvați. Ce infrastructuri poate bloca sistemul de alertare seismică
FLASH NEWS Radu Miruță s-a întâlnit la Bruxelles cu președinta Grupului Renew, Valérie Hayer. Discuțiile au vizat securitatea Mării Negre și lansarea SAFE 2
21:28
Radu Miruță s-a întâlnit la Bruxelles cu președinta Grupului Renew, Valérie Hayer. Discuțiile au vizat securitatea Mării Negre și lansarea SAFE 2
NEWS ALERT USR a republicat postarea ștearsă în care îi ia apărarea ministrului Miruță în scandalul înscrierii în PSD. Gândul a semnalat ștergerea postării
21:13
USR a republicat postarea ștearsă în care îi ia apărarea ministrului Miruță în scandalul înscrierii în PSD. Gândul a semnalat ștergerea postării
TURISM Un oraș românesc a ajuns într-un top internațional al celor mai accesibile „comori ascunse” din Europa. Britanicii s-au îndrăgostit de acest loc
21:05
Un oraș românesc a ajuns într-un top internațional al celor mai accesibile „comori ascunse” din Europa. Britanicii s-au îndrăgostit de acest loc
Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Digi24
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
Cancan.ro
Doliu în lumea sportului! Și-a pus capăt zilelor la doar 42 de ani
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Unui violonist român i-a fost acordat dreptul de a folosi timp de 25 de ani o vioară Stradivarius estimată la 10 milioane de euro
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Cancan.ro
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce oamenii de știință au făcut agenții AI mai nepoliticoși?
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 5 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 5 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
EMISIUNI ATITUDINI, noua emisiune Gândul, începe vineri, ora 16:00. Invitat: Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății
21:56
ATITUDINI, noua emisiune Gândul, începe vineri, ora 16:00. Invitat: Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății
NEWS ALERT Spania cedează în fața amenințărilor lui Donald Trump și acceptă cooperarea militară cu SUA în conflictul cu Iran
21:47
Spania cedează în fața amenințărilor lui Donald Trump și acceptă cooperarea militară cu SUA în conflictul cu Iran
VIDEO Moștenitorul șahului a picat în plasa celebrilor farsori ruși Vovan și Lexus. A apucat să promită resursele Iranului tuturor, numai să ajungă la putere
20:35
Moștenitorul șahului a picat în plasa celebrilor farsori ruși Vovan și Lexus. A apucat să promită resursele Iranului tuturor, numai să ajungă la putere
Război total în coaliție. Grindeanu: „Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale și ne cere să fim responsabili când discutăm dacă un copil cu dizabilități trebuie să primească de la 80 la 199 de lei” / Bolojan: „Comunicatul pe care l-au dat este în contradicție cu realitatea”
20:29
Război total în coaliție. Grindeanu: „Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale și ne cere să fim responsabili când discutăm dacă un copil cu dizabilități trebuie să primească de la 80 la 199 de lei” / Bolojan: „Comunicatul pe care l-au dat este în contradicție cu realitatea”
FLASH NEWS George Simion, mesaj din SUA: „Doar Administrația Trump ne poate salva”
20:19
George Simion, mesaj din SUA: „Doar Administrația Trump ne poate salva”

Cele mai noi

Trimite acest link pe