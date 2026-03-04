Miercuri, după mai bine de 3 ore de discuții, bugetul de stat a rămas tot la nivel de schiță. Social-democrații spun că premierul Bolojan ar fi inclus în mod deliberat în proiectul de buget prevederi care contrazic pozițiile exprimate de partenerii din coaliție. Imediat după ce a fost declarat blocajul liderul PSD, Sorin Grindeanu a venit cu o reconfirmare pe Facebook: „I-am spus de patru ori astăzi la Coaliție că nu suntem de acord cu această abordare”.
Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale. Domnul Bolojan și-a revocat singur măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale. Domnul Bolojan a luat astfel miliarde de lei din buget și i-a lăsat la bogați. Iar acum ne cere să fim „responsabili” când discutăm dacă un copil cu dizabilități trebuie să primească de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului.I-am spus de patru ori astăzi la Coaliție că nu suntem de acord cu această abordare. O spun încă o dată, ca să fie clar!. a postat liderul PSD.
În opinia social-democraților, această abordare ar genera tensiuni politice și ar bloca adoptarea bugetului.
„Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare.”
PSD reclamă mai multe puncte din proiectul de buget propus de premier. Printre ele se numără subfinanțarea programului de solidaritate, cerut de partid pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile afectate de inflație și de măsurile de austeritate, reducerea investițiilor pentru dezvoltarea comunităților locale și „confiscarea” la bugetul central a unei părți din sumele care ar reveni autorităților locale.
