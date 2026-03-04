Prima pagină » Emisiuni » ATITUDINI, noua emisiune Gândul, începe vineri, ora 16:00. Invitat: Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății

ATITUDINI, noua emisiune Gândul, începe vineri, ora 16:00. Invitat: Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății

04 mart. 2026, 21:56, Emisiuni
ATITUDINI, noua emisiune Gândul, începe vineri, ora 16:00. Invitat: Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății

ATITUDINI – Noua emisiune marca Gândul va fi un spațiu deschis tuturor provocărilor pe subiecte de mare impact în care moderatorul Adina Anghelescu și invitații săi vor diseca problemele majore cu care se confruntă societatea și în care ATITUDINEA va conta. O emisiune provocatoare în care vor fi analizate, cu argumente și fapte, temele actuale cu care se confruntă fiecare dintre noi, indiferent de domeniul în care își desfășoară activitatea: sănătate, justiție, industrie, agricultură, energie, proiecte de dezvoltare, business, avocatură, mediu, transporturi și administrație locală.

Emisiunea este difuzată live, în fiecare vineri, de la ora 16.00.

Moderatoarea Adina Anghelescu, jurnalist de investigații, alături de invitatul său, va lua ATITUDINE și va pune sub lupă subiectele de mare interes, încă nerezolvate, pentru găsirea unor soluții care să determine depășirea unor obstacole create de decizii non-constructive.

Efectele unei legi asupra vieții cotidiene sau politice, noile tehnologii și implicațiile lor, problemele existente la nivel local sau decizii politice cu impact global, toate acestea ne afectează în mod direct și este nevoie să luăm ATITUDINE.

De aceste ATITUDINI din prezent depinde viitorul!

Vineri, de la ora 16.00, are loc prima ediție a emisiunii, avându-l ca invitat pe Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE H. D. Hartmann: „Iranul nu are bomba atomică, dar este la luni de zile să ajungă la ea. Au nevoie de o singură bombă să devină intangibili”
22:30
H. D. Hartmann: „Iranul nu are bomba atomică, dar este la luni de zile să ajungă la ea. Au nevoie de o singură bombă să devină intangibili”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Există o mare parte a populației din Iran care vrea liberalizarea vieții”
08:00
Adrian Severin: „Există o mare parte a populației din Iran care vrea liberalizarea vieții”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Abilitatea diplomatică a Iranului este cunoscută. Au diplomați foarte buni, asemănători celor din Israel”
07:30
Dan Dungaciu: „Abilitatea diplomatică a Iranului este cunoscută. Au diplomați foarte buni, asemănători celor din Israel”
ACTUALITATE Valentin Stan: Mearsheimer a vorbit despre un conflict din Europa de Est între Ungaria și România. Și a greșit grav
07:00
Valentin Stan: Mearsheimer a vorbit despre un conflict din Europa de Est între Ungaria și România. Și a greșit grav
ACTUALITATE Valentin Stan: Liderii români neglijează interesele de securitate a românilor pe baza marjelor lăsate de celelalte state europene
06:30
Valentin Stan: Liderii români neglijează interesele de securitate a românilor pe baza marjelor lăsate de celelalte state europene
ACTUALITATE Valentin Stan: Iranienii sunt cultivați, iubitori de pace și nu au ieșit niciodată din marginile civilizației
06:00
Valentin Stan: Iranienii sunt cultivați, iubitori de pace și nu au ieșit niciodată din marginile civilizației
Mediafax
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
Digi24
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
Cancan.ro
Doliu în lumea sportului! Și-a pus capăt zilelor la doar 42 de ani
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
„Nu ne apără scutul de la Deveselu, e exact invers”. Armele care ne-ar asigura împotriva unor rachete lansate din Iran
Mediafax
Unui violonist român i-a fost acordat dreptul de a folosi timp de 25 de ani o vioară Stradivarius estimată la 10 milioane de euro
Click
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
Digi24
Cine a lovit școala de fete din Iran, situată lângă o bază a Gărzilor Revoluționare? Explicațiile experților care au analizat imaginile
Cancan.ro
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Marie Jeanne Ion, la 20 de ani de la răpirea din Irak! Cum arată azi jurnalista. Nu o mai recunoști
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile în România pentru noul Spring, actualizat cu motorizări de 70 CP și 100 CP
Descopera.ro
Femeia care a făcut una dintre cele mai mari descoperiri din istorie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce oamenii de știință au făcut agenții AI mai nepoliticoși?
FLASH NEWS Șefa OMV Petrom, prima reacție după creşterea preţului la carburanţi. Ce se întâmplă în România: „Suntem un importator net de petrol brut”
22:57
Șefa OMV Petrom, prima reacție după creşterea preţului la carburanţi. Ce se întâmplă în România: „Suntem un importator net de petrol brut”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 5 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
22:00
Marius Tucă Show începe joi, 5 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
POLITICĂ Grindeanu, în cazul blocajului pe buget: „I-am spus de patru ori astăzi la Coaliție lui Bolojan că nu suntem de acord cu această abordare. O spun încă o dată, ca să fie clar!
22:00
Grindeanu, în cazul blocajului pe buget: „I-am spus de patru ori astăzi la Coaliție lui Bolojan că nu suntem de acord cu această abordare. O spun încă o dată, ca să fie clar!
NEWS ALERT Spania cedează în fața amenințărilor lui Donald Trump și acceptă cooperarea militară cu SUA în conflictul cu Iran
21:47
Spania cedează în fața amenințărilor lui Donald Trump și acceptă cooperarea militară cu SUA în conflictul cu Iran
ACTUALITATE Aveți 25 de secunde să vă salvați. Ce infrastructuri poate bloca sistemul de alertare seismică
21:43
Aveți 25 de secunde să vă salvați. Ce infrastructuri poate bloca sistemul de alertare seismică
FLASH NEWS Radu Miruță s-a întâlnit la Bruxelles cu președinta Grupului Renew, Valérie Hayer. Discuțiile au vizat securitatea Mării Negre și lansarea SAFE 2
21:28
Radu Miruță s-a întâlnit la Bruxelles cu președinta Grupului Renew, Valérie Hayer. Discuțiile au vizat securitatea Mării Negre și lansarea SAFE 2

Cele mai noi

Trimite acest link pe