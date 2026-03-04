H. D. Hartmann: „Iranul nu are bomba atomică, dar este la luni de zile să ajungă la ea. Au nevoie de o singură bombă să devină intangibili”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum Iranul nu are încă bombă atomică, dar este la un pas să creeze una. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

H.D. Hartmann: „Când Khamenei este la putere, el redeschide proiectul nuclear, spunând trebuie să facem bomba atomică. Bomba atomică apăra existența regimului Ayatollahilor. Fără bombă atomică, uite-te ce întâmplă… N-au bombă atomică, au fost atacați. El a învățat un lucru, nicio țară nucleară n-a fost atacată vreodată de către nimeni.”

Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, H.D. Hartmann a vorbit despre cum Iranul nu are încă o bombă atomică, dar se află la un pas de a crea una. Acesta a început prin a spune că iranienii au avut un reactor nuclear din care obțineau reziduu în fiecare an. Odată cu Revoluția Isalmică, reactorul nuclear a fost oprit din dezvoltare. Atunci când vine Khamenei la putere, susține profilerul, este momentul în care începe ambiția bombei nucleare.