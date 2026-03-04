H. D. Hartmann: „Iranul nu are bomba atomică, dar este la luni de zile să ajungă la ea. Au nevoie de o singură bombă să devină intangibili”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, H.D. Hartmann, profiler, analist și jurnalist, a discutat despre cum Iranul nu are încă bombă atomică, dar este la un pas să creeze una. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, H.D. Hartmann a vorbit despre cum Iranul nu are încă o bombă atomică, dar se află la un pas de a crea una. Acesta a început prin a spune că iranienii au avut un reactor nuclear din care obțineau reziduu în fiecare an. Odată cu Revoluția Isalmică, reactorul nuclear a fost oprit din dezvoltare. Atunci când vine Khamenei la putere, susține profilerul, este momentul în care începe ambiția bombei nucleare.
„Iranienii au adunat în fiecare an reziduu de la reactorul nuclear. La un moment dat, vine Revoluția Islamică, se oprește reactor nuclear, dezvoltarea acestuia. Și după aceea, în anii 1990, când Khamenei este la putere, el redeschide proiectul nuclear, spunând trebuie să facem bomba atomică. Pentru că atunci… Bomba atomică apăra existența regimului Ayatollahilor. Fără bombatomii, uite-te ce întâmplă… N-au bombă atomică, au fost atacați. El a învățat un lucru, nicio țară nucleară n-a fost atacată vreodată de către nimeni. Și în anii 2010-2020, când puterea de la Phenian, din Coreea de Nord, începe să demonstreze că poate să-și producă în condițiile atroce, ale unor condiții atroce, în condiții de foamete… Ceea ce nu putem spune că există astăzi în Iran. Din punctul meu de vedere și din punctul specialiștilor… Eu am vorbit cu foarte mulți specialiști. Iranul nu are bombă atomică, dar atenție că este la luni de zile. Indiferent de cât îi bombardează până ajunge s-o facă, o să o facă. De o singură bombă este nevoie…”, a explicat profilerul.