Georgiana Teodorescu (europarlamentar AUR/ECR): „Când vine vorba de copii români aflați într-o zonă de conflict, nu există ‘criterii’. Există responsabilitate”

„Scandalul declanșat de modul în care Ministerul Afacerilor Externe a gestionat situația unui grup de minori români aflați în Orientul Mijlociu continuă să ridice întrebări grave despre competența și responsabilitatea conducerii diplomației românești. Explicațiile oferite de ministrul de Externe, Oana Țoiu, în interviurile acordate presei nu fac decât să amplifice revolta publică.

Invocarea unor „criterii” pentru a justifica de ce o minoră româncă nu a fost lăsată să urce într-un autocar organizat pentru evacuarea copiilor din zonă este o explicație care frizează cinismul. În momentul în care vorbim despre copii minori aflați într-o regiune tensionată, statul român nu are voie să opereze cu formule birocratice sau justificări tehnice.

Nu există „criterii” atunci când este vorba despre siguranța unor copii. Există o singură obligație: protejarea cetățenilor români.

Mai mult, dacă se confirmă informația că în avionul care a preluat grupul de minori a fost prezent un singur adult însoțitor, atunci întreaga argumentație invocată de Ministerul Afacerilor Externe se prăbușește. În aceste condiții, explicațiile despre „criterii” devin nu doar insuficiente, ci complet lipsite de logică.

Indiferent al cui este un copil, el rămâne un minor neajutorat, singur, într-o zonă de conflict, expus unor pericole majore. Statul român are obligația să intervină fără ezitare și fără discriminări.

Ministerul Afacerilor Externe trebuie să apere toți cetățenii români, nu doar pe cei care susțin coaliția de guvernare. În astfel de situații nu există apartenențe politice, nu există preferințe și nu există selecții arbitrare. Există doar responsabilitatea statului de a-și proteja cetățenii.

Discriminarea într-un astfel de context atinge dimensiuni extrem de grave și poate avea inclusiv implicații de natură penală. Cei care au luat decizii greșite într-o situație care implică siguranța unor minori trebuie să răspundă.

Acest episod nu este, din păcate, o excepție. În ultimele luni, mandatul Oanei Țoiu a fost marcat de mai multe gafe publice și de o serie de declarații care au pus într-o lumină proastă diplomația românească. În locul unei politici externe ferme și coerente, România pare reprezentată de o conducere care improvizează și reacționează târziu în momente sensibile.

Ca europarlamentar român, consider că imaginea și credibilitatea României în plan internațional sunt afectate atunci când astfel de situații sunt gestionate superficial și explicate prin formule birocratice lipsite de responsabilitate.

Din aceste motive, cer public demisia ministrului de Externe Oana Țoiu și îi solicit prim-ministrului Ilie Bolojan să o demită de urgență din funcție. România are nevoie de o diplomație care își protejează cetățenii în mod egal și responsabil, nu de explicații birocratice oferite după ce lucrurile scapă de sub control”, a declarat europarlamentarul AUR/ECR, Georgiana Teodorescu.