Prima pagină » Actualitate » O femeie a murit de rabie la patru luni după ce a fost mușcată de un câine, deși rana era superficială. Simptomele care au indus-o în eroare pe femeie

O femeie a murit de rabie la patru luni după ce a fost mușcată de un câine, deși rana era superficială. Simptomele care au indus-o în eroare pe femeie

06 mart. 2026, 22:54, Actualitate
O femeie a murit de rabie la patru luni după ce a fost mușcată de un câine, deși rana era superficială. Simptomele care au indus-o în eroare pe femeie
Yvonne Ford / FOTO - Facebook

Yvonne Ford, în vârstă de 59 de ani, din Barnsley, South Yorkshire, a fost mușcată de un câine speriat pe o plajă în timpul unei vacanțe de familie în Maroc, la începutul anului trecut. Ea nu a cerut tratament pentru că rana era minoră și a curățat-o doar cu un șervețel umed, potrivit informațiilor din anchetă și reținute de Tribunalul din Sheffield.

Ancheta a mai arătat că boala a fost identificată abia după ce femeia a fost trimisă, în iunie 2025, la un psihiatru de la Spitalul Barnsley. Atunci, printre simptomle femeii se numărau halucinații, dezorientare și anxietate severă, dureri severe de cap, greață și probleme de mobilitate, ceea ce ridica suspiciuni privind o posibilă problemă psihiatrică, scrie Mirror.co.uk.

Medicul a spus că inițial a întrebat despre călătorii în străinătate, deoarece suspecta boala Lyme, transmisă prin mușcătura de căpușă, iar familia i-a spus că femeia fusese recent în Florida, dar nu fusese mușcată.

Ulterior, soțul ei i-a povestit că, în februarie 2025, Yvonne fusese mușcată de un câine vagabond pe o plajă din Maroc, iar mușcătura îi perforase pielea. Echipa medicală nu cunoștea anterior acest detaliu, dar atunci medicul s-a temut că ar putea fi vorba de rabie, având în vedere mușcătura de câine și simptomele neurologice.

FOTO – Caracter ilustrativ

Femeia a fost transferată la secția de boli infecțioase a Spitalului, unde a murit pe 11 iunie 2025.

Rabia e fatală, când apar simptomele

Specialista în boli infecțioase Dr. Katharine Cartwright, de la Sheffield Teaching Hospitals, le-a spus juraților că rabia este un virus fatal odată ce apar simptomele, dar vaccinarea și tratamentul după expunere pot preveni boala dacă sunt administrate înainte de apariția acestora.

Ea a subliniat că boala este extrem de rară, iar simptomele pot fi greu de recunoscut. De asemenea, medicul a mai spus că, dacă simptomele au început la sfârșitul lunii mai, nu mai există nicio posibilitate ca tratamentul să-i salveze viața.

Rabia se transmite prin saliva mamiferelor infectate – precum câini, vulpi sau lilieci – și poate fi transmisă și prin zgârieturi dacă animalul și-a lins labele. Până în acest moment, nu există cazuri documentate de transmitere între oameni.

De obicei, simptomele apar în patru săptămâni de la expunere, dar pot apărea și după trei luni sau chiar ani, iar un simptom distinctiv este hidrofobia (frica de apă), care în cazul femeii s-a manifestat prin refuzul de a bea și prin scuiparea salivei.

Autorul mai recomandă:

O femeie a fost găsită decedată în București. Cadavrul prezenta o plagă la gât posibil provocată de un câine

O femeie din Iași a fost mușcată de un șacal care avea RABIE. Aceasta a fost transportată la spital

Tragedie în Caraș-Severin. O femeie a murit, după ce a fost atacată de câinele familiei

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Oana Țoiu recunoaște că a discutat cu consulul din Dubai despre fiica lui Ponta, dar susține că nu a cerut excluderea ei din autocar
22:56
Oana Țoiu recunoaște că a discutat cu consulul din Dubai despre fiica lui Ponta, dar susține că nu a cerut excluderea ei din autocar
INEDIT Un italian neînfricat a ucis un criminal înnăscut. Unde se ascundea posibilul asasin
22:39
Un italian neînfricat a ucis un criminal înnăscut. Unde se ascundea posibilul asasin
HOROSCOP Cele 5 zodii care vor trece printr-o cumpănă, până la sfârșitul anului 2026. Anunțul astrologilor pentru acești nativi
22:21
Cele 5 zodii care vor trece printr-o cumpănă, până la sfârșitul anului 2026. Anunțul astrologilor pentru acești nativi
FLASH NEWS Ionuț Moșteanu visează să revină la putere. Are și plan de guvernare fără PSD: ”Nu sună așa rău, nu?”
22:19
Ionuț Moșteanu visează să revină la putere. Are și plan de guvernare fără PSD: ”Nu sună așa rău, nu?”
VIDEO EXCLUSIV Consulul României în Dubai, cel a cărui primă reacție în cazul fiicei lui Ponta a fost „nu îmi pasă”, a fost filmat în timp ce le spunea copiilor blocați în Emirate să se bucure că sunt lângă război. Gândul prezintă filmarea care i-a șocat pe părinți
21:36
Consulul României în Dubai, cel a cărui primă reacție în cazul fiicei lui Ponta a fost „nu îmi pasă”, a fost filmat în timp ce le spunea copiilor blocați în Emirate să se bucure că sunt lângă război. Gândul prezintă filmarea care i-a șocat pe părinți
FLASH NEWS Un medic de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală ar fi fost amenințat cu moartea de către ruda unei paciente decedate
21:35
Un medic de la Institutul „Marius Nasta” din Capitală ar fi fost amenințat cu moartea de către ruda unei paciente decedate
Mediafax
Prețul petrolului depășește 90 de dolari pe baril pentru prima dată în ultimii doi ani, pe fondul războiului din Iran
Digi24
Viktor Orban anunță noi măsuri împotriva Ucrainei, după ce a fost amenințat de Volodimir Zelenski
Cancan.ro
România va avea cea mai CANICULARĂ vară din ultimii 100 de ani! Avertismentul GROAZNIC al meteorologilor
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Adevarul
Stadiul la zi al lucrărilor la Autostrada Sibiu - Pitești. Când ar putea fi gata cea mai așteptată șosea de mare viteză din România
Mediafax
Aurul din Dubai, vândut cu discount din cauza războiului din Orientul Mijlociu
Click
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Digi24
Cel mai mare pericol pentru Spania după ce Sanchez l-a înfuriat pe Trump. „Eroarea” făcută de premierul spaniol
Cancan.ro
BOMBA! Măruță a semnat. Unde va putea fi văzut, după ce a fost dat afară de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Vedeta celebră, de nerecunoscut la 41 de ani. Prin ce schimbări a trecut blondina! A ajuns piele și os. Imaginile cu ea sunt șocante
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Descopera.ro
Mit sau adevăr: Femeile sunt mai intuitive decât bărbații?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Descopera.ro
Vocea interioară: ce spun studiile despre autocritica care ne sabotează?
TENSIUNI Oficialii iranieni neagă că au atacat Azerbaidjan, dar amenință NATO: Țările europene vor deveni ținte legitime dacă se alătură războiului lui Trump
22:26
Oficialii iranieni neagă că au atacat Azerbaidjan, dar amenință NATO: Țările europene vor deveni ținte legitime dacă se alătură războiului lui Trump
STRATEGIE Rusia își extinde armata la granița NATO, spun lituanienii. Moscova își antrenează soldații în Ucraina și își modernizează armata cu ajutorul Chinei
22:12
Rusia își extinde armata la granița NATO, spun lituanienii. Moscova își antrenează soldații în Ucraina și își modernizează armata cu ajutorul Chinei
RĂZBOI Kuweit a redus producția de petrol după închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran. 14.000 de zboruri în Orientul Mijlociu au fost anulate
21:20
Kuweit a redus producția de petrol după închiderea Strâmtorii Ormuz de către Iran. 14.000 de zboruri în Orientul Mijlociu au fost anulate
SPORT Ce evenimente din ciclism au loc în luna martie 2026
21:13
Ce evenimente din ciclism au loc în luna martie 2026
ANCHETĂ Cum a reușit un bărbat din Târgu Mureș să păcălească doi curieri din județul Alba, care i-au livrat telefoane mobile cu plata la primire
21:05
Cum a reușit un bărbat din Târgu Mureș să păcălească doi curieri din județul Alba, care i-au livrat telefoane mobile cu plata la primire
SPORT Ce surpriză a pregătit Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia! S-a anunțat lotul
20:58
Ce surpriză a pregătit Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia! S-a anunțat lotul

Cele mai noi

Trimite acest link pe