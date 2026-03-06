Un tânăr sperios, dar ager la mânie, din Spresiano, provincia italiană Treviso, a trăit o experiență care i s-a părut șocantă după a comandat un set de șah de pe platforma Temu. În interiorul coletului, bărbatul a descoperit un scorpion mititel, viu. Vietatea are obiceiul să se ascundă în locuri care i se par sigure și calde. Poate supraviețui ani de zile într-un bocanc, fără apă, fără insecte, dacă nu are ceva mai bun de făcut. În atenția italianului ignorant, înțepătura unui scorpion mititel, poate face aceleași ravagii ca o albinuță într-o zi proastă.

D.N. comandase produsul, expediat din China, în urmă cu două săptămâni, de pe Temu, relatează publicația Treviso Today.Pe 4 martie, coletul a fost livrat de curier, însă destinatarul l-a deschis abia seara, în camera sa.

Potrivit tânărului, la început totul părea normal: produsul era intact, ambalajul nu prezenta urme suspecte.

Din cutie a ieșit însă un scorpion lung de aproximativ 5–6 centimetri.

„Într-un prim moment nu mi-am dat seama de nimic, dar după ce am deschis pachetul și am verificat cutia șe șah, am văzut cum din cutie a ieșit un scorpion negru”, a povestit tânărul pentru TrevisoToday.

Viu și foarte sprințar

Deși coletul fusese sigilat timp de două săptămâni, scorpionul era în viață și se mișca rapid. Tânărul ignorant s-a văicărit :

„Doar din întâmplare nu m-a înțepat. Dacă deschideam cutia pe partea cealaltă, scorpionul – poate otrăvitor – ar fi ajuns în mâinile mele”.

A folosit primul obiect pe care l-a găsit la îndemână și a ucis scorpionul, a postat victorios eroul italian.

Tânărul a mărturisit că este încă „șocat” de cele întâmplate și că intenționează să depună un o reclamație oficială către Temu, considerând incidentul extrem de periculos.

Amintim că, în urmă cu trei ani, o femeie din Iași a ajuns la spital înțepată de un scorpion care se afla printre bananele cumpărate de la un supermarket.