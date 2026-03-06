Oficialii iranieni neagă că au atacat Azerbaidjan, dar amenință NATO: Țările europene vor deveni ținte legitime dacă se alătură războiului lui Trump

Un oficial de securitate iranian a respins acuzațiile că Teheranul ar fi ordonat atacarea Azerbaidjanului, o altă țară musulmană care a fost vizată de loviturile dronelor iraniene.

Acesta a spus că Iranul nu ar fi folosit „drone mici” pentru a ataca Azerbaidjanul într-o operațiune militară, potrivit Al Jazeera.

„Dacă Iranul decidea să efectueze operațiuni de apărare împotriva oricărei țări, ar fi acționat în aceeași măsură cu țările de la sud de Iran, nu cu o dronă mică”, a spus acesta pentru agenția de știri Fars.

Țările europene, amenințate de Iran să nu intre în război

Un ministru adjunct iranian, Majid Takht-Ravanchi, a amenințat că țările europene care se alătură Statelor Unite și Israelului în războiul dus împotriva Iranului riscă să devină „ținte legitime”.

„Deja i-am informat pe europeni și pe oricine altcineva că trebuie să aibă grijă să nu se implice în acest război de agresiune,” a declarat acesta pentru France24.

„Dacă o țară se alătură războiului de agresiune dus împotriva Iranului, va deveni în mod evident o țintă legitimă pentru represaliile Iranului”, a avertizat acesta.

Baza militară britanică RAF Akrotiri, din Cipru, a fost lovită de o dronă suspectă în noaptea de duminică spre luni, 1 martie, a confirmat Ministerul britanic al Apărării. Autoritățile au transmis că nu există victime, dar au ridicat nivelul de alertă.

Emmanuel Macron a anunțat marți că Franța a trimite portavionul Charles de Gaulle în Marea Mediterană, ca răspuns la escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu după atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

Sursa Foto: Shutterstock

