Bianca Dogaru
06 mart. 2026, 22:19, Actualitate
Fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat la scenariul avansat de Lia Olguța Vasilescu, conform căruia PSD ar urma să părăsească guvernarea imediat după votarea bugetului. Moșteanu susține că o astfel de mișcare ar deschide calea pentru o serie de reforme radicale pe care USR le cere de ani de zile și care au fost blocate de social-democrați.

Moșteanu propune ca, odată rămași fără PSD la masa deciziilor, premierul Ilie Bolojan să adopte rapid mai multe OUG-uri. De asemenea, planul lui Moșteanu include tăierea pensiilor speciale pentru primari și șefii de consilii județene, dar și reducerea numărului de parlamentari.

„Păi să iasă și o să propun și eu domnului Bolojan și miniștrilor interimari să mai rezolvăm niște probleme după ieșirea lor:
– Numirea altor procurori șefi – la propunerea noului ministru interimar al justiției
– Alegerea primarilor în două tururi – OUG de modificare a legii 115/2015
– Tăierea pensiilor primarilor și șefilor de CJ – OUG de modificare a OUG 57/2019 (codul administrativ) – tot prin OUG le-a introdus PSD în 2019
– 300 de parlamentari – OUG de modificare a 208/2015 – alegerea Senatului și a Camerei Deputaților
Și nu mai zic că s-ar deschide o oportunitate bună de reformă administrativ-teritorială. Nu sună așa de rău, nu? Aveți și alte idei bune?”

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, și-a exprimat vineri opțiunea pentru ieșirea PSD de la guvernare după adoptarea bugetului de stat în Parlament.

Lia Olguța Vasilescu i-a răspuns pe pagina sa de Facebook unui internaut care a întrebat-o: „De ce stați cu ei la guvernare și de ce îi lăsați să vă încalece în ultimul hal?”.

„Să trecem bugetul și votăm ieșirea. Eu cel puțin asta voi vota. Că țara are nevoie de buget, oricât de prost ar fi. Se rectifică după”, a precizat ea.

